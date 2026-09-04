/पुलिस ने भेष बदलकर बिछाया जाल, पंचर की दुकान पर आरोपी का किया इंतजार; गाड़ी में हवा भराने पहुंचते ही दबोचा, सीधी में महिला प्रधान आरक्षक की हत्या का मामला

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सीधी जिले में महिला प्रधान आरक्षक सविता साकेत की हत्या के मामले में पुलिस ने करीब एक साल से फरार चल रहे कथित आरोपी पति वीरेन्द्र साकेत को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ऐसी रणनीति अपनाई, जिसकी उसे भनक तक नहीं लगी. पुलिसकर्मी भेष बदलकर पंचर की दुकान पर काम करते रहे और आरोपी के आने का इंतजार करते रहे. जैसे ही वह अपनी गाड़ी में हवा भराने के लिए दुकान पर पहुंचा, पुलिस टीम ने उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब 1300 किलोमीटर दूर मुंबई-महाराष्ट्र में छिपकर रह रहा था.
पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक सभागार में किया. आरोपी की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को 10 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. पुलिस लाइन स्थित आवास में हुई थी महिला प्रधान आरक्षक की हत्या दरअसल, 15 सितंबर 2025 की रात थाना कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित आवास क्रमांक G-7 में महिला प्रधान आरक्षक सविता साकेत की हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी. मृतका की पुत्री की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस के सामने आया कि सविता साकेत और उनके पति वीरेन्द्र साकेत के बीच पिछले कुछ वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था.
महिला प्रधान आरक्षक हत्या का मामला
घटना वाली रात भी दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई. इसके बाद सविता अपने कमरे में मृत अवस्था में मिलीं. घटना के बाद से ही आरोपी पति वीरेन्द्र साकेत फरार हो गया था और लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस से बचता रहा।महाराष्ट्र में ड्राइवरी कर रहा था आरोपी फरार आरोपी की तलाश में पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मुखबिर तंत्र की मदद ले रही थी. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले के खिरखिनदीवाड़ी क्षेत्र में एक कंपनी में ड्राइवरी का काम कर रहा है. पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. उसकी दिनचर्या और आवाजाही की निगरानी के दौरान पता चला कि आरोपी नियमित रूप से अपनी गाड़ी की हवा चेक कराने और पंचर संबंधी काम के लिए एक दुकान पर पहुंचता है. भेष बदलकर पंचर की दुकान पर बैठी पुलिसआरोपी को पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस ने स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक रणनीति तैयार की.
पुलिस टीम ने भेष बदलकर आरोपी को किया गिरफ्तार किया
पुलिस टीम ने भेष बदलकर पंचर और वाहन में हवा भरने वाली दुकान पर काम करना शुरू कर दिया. पुलिसकर्मी दुकान पर आम लोगों की तरह मौजूद रहते और आरोपी के आने का इंतजार करते रहे. इस दौरान आरोपी को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस दुकान पर वह रोजाना गाड़ी की हवा चेक कराने आता है, वहीं पुलिस उसके इंतजार में बैठी है. जैसे ही आरोपी अपनी गाड़ी लेकर दुकान पर पहुंचा और हवा भराने लगा, पुलिस टीम ने मौके का फायदा उठाते हुए उसकी घेराबंदी कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस टीम को 10 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया
1300 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने पकड़ा इस कार्रवाई के बाद करीब एक साल से फरार चल रहे आरोपी वीरेन्द्र साकेत को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी में तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और पुलिस टीम की रणनीति की अहम भूमिका रही. आरोपी की गिरफ्तारी में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली पुलिस टीम को 10 हजार रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. महिला प्रधान आरक्षक की हत्या के मामले में करीब एक साल से फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा अपनाई गई रणनीति अब चर्चा में है.
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