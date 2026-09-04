/पुलिस ने भेष बदलकर बिछाया जाल, पंचर की दुकान पर आरोपी का किया इंतजार; गाड़ी में हवा भराने पहुंचते ही दबोचा, सीधी में महिला प्रधान आरक्षक की हत्या का मामला

महिला प्रधान आरक्षक हत्या का मामला

घटना वाली रात भी दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई. इसके बाद सविता अपने कमरे में मृत अवस्था में मिलीं. घटना के बाद से ही आरोपी पति वीरेन्द्र साकेत फरार हो गया था और लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस से बचता रहा।महाराष्ट्र में ड्राइवरी कर रहा था आरोपी फरार आरोपी की तलाश में पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ मुखबिर तंत्र की मदद ले रही थी. इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी महाराष्ट्र के राजगढ़ जिले के खिरखिनदीवाड़ी क्षेत्र में एक कंपनी में ड्राइवरी का काम कर रहा है. पुलिस ने आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की. उसकी दिनचर्या और आवाजाही की निगरानी के दौरान पता चला कि आरोपी नियमित रूप से अपनी गाड़ी की हवा चेक कराने और पंचर संबंधी काम के लिए एक दुकान पर पहुंचता है. भेष बदलकर पंचर की दुकान पर बैठी पुलिसआरोपी को पकड़ने के लिए कोतवाली पुलिस ने स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक रणनीति तैयार की.