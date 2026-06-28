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सीधी की पहचान 'सफेद बाघ' को कब मिलेगा सम्मान? स्थानीय लोगों ने कर दी ये डिमांड

Sidhi Tiger News: सीधी के विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ मोहन को अब तक उचित सम्मान नहीं मिला, जबकि संजय टाइगर रिजर्व में मौसी बाघिन का स्टैच्यू लगाया गया है. स्थानीय लोग मोहन की विरासत को भी स्मारक के रूप में सम्मान देने की मांग कर रहे हैं.

Written ByAdarsh GautamEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 28, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:34 PM IST
सीधी की पहचान 'सफेद बाघ' को कब मिलेगा सम्मान? स्थानीय लोगों ने कर दी ये डिमांड
Image Credit: Sidhi Tiger NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Adarsh Gautam

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आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

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