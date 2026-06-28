सीधी की पहचान 'सफेद बाघ' को कब मिलेगा सम्मान? स्थानीय लोगों ने कर दी ये डिमांड

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Sidhi White Tiger News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जंगलों की पहचान रहे विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ 'मोहन' को आज भी वह सम्मान नहीं मिल सका, जिसके लिए वर्षों से मांग उठती रही है. वहीं दूसरी ओर अपनी ममता और अनोखे व्यवहार से देशभर में चर्चा बटोरने वाली 'मौसी बाघिन' को वन विभाग ने खास सम्मान देते हुए संजय टाइगर रिजर्व के दुबरी गेट पर उसका भव्य स्टैच्यू स्थापित किया है. यह प्रतिमा इन दिनों पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनी हुई है.
मौसी बाघिन की कहानी वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में एक दुर्लभ उदाहरण मानी जाती है. दरअसल, ट्रेन दुर्घटना में एक बाघिन की मौत हो गई थी, जिसके तीन शावक अनाथ हो गए. ऐसे में मृत बाघिन की बहन ने अपने तीन बच्चों के साथ उन तीन अनाथ शावकों को भी अपना लिया और सभी छह शावकों का पालन-पोषण किया. जंगल में एक साथ छह शावकों के साथ घूमती इस बाघिन की ममता ने सभी को भावुक कर दिया और तभी से उसे 'मौसी बाघिन' के नाम से जाना जाने लगा.
सभी शावक बड़े हो चुके
संजय टाइगर रिजर्व के एसडीओ सुधीर मिश्रा ने बताया कि बाघों में दूसरे शावकों को अपनाने की घटनाएं बेहद दुर्लभ होती हैं. मौसी बाघिन द्वारा पाले गए सभी शावक अब बड़े हो चुके हैं और रिजर्व के जंगलों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं. इतना ही नहीं, वे अब जंगल में बाघों की संख्या बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. इसी अनोखी और प्रेरणादायक घटना को हमेशा यादगार बनाए रखने के उद्देश्य से दुबरी के मुख्य प्रवेश द्वार पर मौसी बाघिन की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है.
स्थानीय लोगों की मांग
इधर, स्थानीय लोगों और वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि जिस तरह मौसी बाघिन को सम्मान मिला है, उसी तरह सीधी की धरती पर जन्मे विश्व प्रसिद्ध सफेद बाघ 'मोहन' को भी जिले में उचित पहचान मिलनी चाहिए. मोहन का जन्म सीधी के पंखोरा क्षेत्र के जंगलों में हुआ था और उसी से सफेद बाघों की विरासत दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई. इसके बावजूद आज तक जिले में मोहन का कोई भव्य स्मारक या प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है.
कब मिलेगा सम्मान ?
वहीं वन विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि मोहन को वह सम्मान अब तक नहीं मिल पाया, जिसका वह हकदार था. हालांकि, संजय टाइगर रिजर्व में 'मोहन रेंज' के नाम से एक रेंज जरूर विकसित की गई है, लेकिन स्थानीय लोग चाहते हैं कि मोहन की ऐतिहासिक विरासत को स्थायी रूप से संरक्षित करने के लिए उसकी भव्य प्रतिमा या स्मारक भी बनाया जाए. अब सवाल यह है कि जब मौसी बाघिन की असाधारण ममता को सम्मान मिल सकता है, तो सीधी की पहचान और सफेद बाघों की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने वाले मोहन को उसका उचित सम्मान आखिर कब मिलेगा?
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