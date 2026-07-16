/इंजेक्शन के 10 मिनट बाद प्रसूता की मौत! सीधी जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही और पैसे मांगने के आरोप

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मध्य प्रदेश के सीधी जिला अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिजनों ने महिला डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही और ऑपरेशन के नाम पर 20 हजार रुपये मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद जिला अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. कलेक्टर, एएसपी, एसडीएम और डीएसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. करीब तीन घंटे की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.
सीधी जिले के सोनाखाड़ गांव निवासी 28 वर्षीय दयावती जायसवाल को प्रसव पीड़ा होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बुधवार को डिलीवरी के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया. परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाए जाने के करीब 10 मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए ड्यूटी पर मौजूद महिला चिकित्सक डॉ. सुनीता तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए.
परिजनों के आरोप क्या हैं?
मृतका के परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन से पहले उनसे 20 हजार रुपये की मांग की गई. उनका आरोप है कि एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए गए और कहा गया कि यदि कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल या डॉक्टर की नहीं होगी.परिजनों का दावा है कि इंजेक्शन लगाने के कुछ मिनट बाद दयावती को तेज खुजली होने लगी और फिर उनकी मौत हो गई. हालांकि, ये सभी आरोप परिजनों के हैं. इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है.
मौके पर पहुंचा प्रशासन घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर विकास मिश्रा, एएसपी कमला जोशी, एसडीएम प्रिया पाठक, डीएसपी अमन मिश्रा सहित भारी पुलिस बल जिला अस्पताल पहुंचा. अधिकारियों ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया. करीब तीन घंटे बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए.
कलेक्टर ने क्या कहा?
कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. दीपा इसरानी से कराई जा रही है. जांच में इंजेक्शन के रिएक्शन समेत सभी पहलुओं की पड़ताल होगी. यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
पहले भी उठ चुके हैं सवाल
गौरतलब है कि आदिवासी बहुल सीधी जिले में पिछले एक वर्ष के दौरान 53 प्रसूताओं की मौत का मामला पहले ही सुर्खियों में रहा है. मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं. ऐसे में दयावती जायसवाल की मौत ने एक बार फिर जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली, मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि प्रसूता की मौत की वास्तविक वजह क्या थी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी.