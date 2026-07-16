Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /सीधी
  • /इंजेक्शन के 10 मिनट बाद प्रसूता की मौत! सीधी जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही और पैसे मांगने के आरोप

इंजेक्शन के 10 मिनट बाद प्रसूता की मौत! सीधी जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही और पैसे मांगने के आरोप

मध्य प्रदेश के सीधी जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन से पहले उनसे 20 हजार रुपये की मांग की गई. उनका आरोप है कि एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए गए और कहा गया कि यदि कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी अस्पताल या डॉक्टर की नहीं होगी.

Written ByAdarsh Gautam
Published: Jul 16, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:16 PM IST
इंजेक्शन के 10 मिनट बाद प्रसूता की मौत! सीधी जिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही और पैसे मांगने के आरोप
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Adarsh Gautam

Adarsh Gautam

आदर्श कुमार गौतम एक अनुभवी ग्राउंड रिपोर्टर हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) के लिए मध्य प्रदेश के सीधी जिले से संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं. आदर्श की मुख्य विशेषज्ञता हाइपरलोकल क्राइम, क्षेत्रीय राजनीति, प्रशासनिक फैसलों और ग्रामीण विषयों (खेती-किसानी) की ग्राउंड जीरो से तथ्यपरक रिपोर्टिंग करने में है.

समाजशास्त्र में एम.ए. और कानून (L.L.B.) की डिग्री हासिल करने के कारण, आदर्श की कानूनी, आपराधिक और प्रशासनिक मामलों की समझ बेहद गहरी है, जो उनकी रिपोर्टिंग को अत्यधिक प्रामाणिक बनाती है. Zee News से पहले वे News Nation, News State MP-CG और The Sutra जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ जुड़कर मध्य प्रदेश की जमीनी पत्रकारिता का अहम हिस्सा रहे हैं.

आप आदर्श कुमार गौतम से सीधे adarshgautam488@gmail.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
AI से बनाई अश्लील तस्वीरें, डरा धमकाकर MP की मॉडल का न्यूड वीडियो किया रिकॉर्ड...
Ratlam Crime News3 hrs ago
2
bhopal crime news4:21 AM IST
3
MP Breaking News LIVE2:47 AM IST
4
Gwalior Jayarogya Hospital2:28 AM IST
5
Singrauli newsJul 15