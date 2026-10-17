/सीधी: 90% झुलसी रोशनी की रीवा में मौत, पति पर पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप; पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

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मध्य प्रदेश के सीधी जिले में गंभीर रूप से झुलसी महिला रोशनी गुप्ता की रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. रोशनी पिछले 8 दिनों से अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी. उसे करीब 90 प्रतिशत झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मौत के बाद मायके पक्ष ने पति, सास-ससुर और जेठ पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. मामले में पुलिस ने आरोपी पति को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रकरण में धाराएं बढ़ाई जा सकती हैं.
बच्चे की चिंता में चार महीने बाद लौटी थी ससुराल
परिजनों के मुताबिक, रोशनी गुप्ता का अपने ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था. आरोप है कि पति रामजी गुप्ता, सास केशकली गुप्ता, ससुर और जेठ के साथ शराब तथा डीजल-पेट्रोल के कथित कारोबार को लेकर विवाद होता था. मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि कारोबार बढ़ाने के लिए रोशनी से लाखों रुपये की मांग की जाती थी और उसके साथ मारपीट भी की जाती थी.
परिजनों का कहना है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर रोशनी अपने बच्चे को ससुराल में छोड़कर मायके चली गई थी. करीब चार महीने बाद बच्चे की चिंता और उसे खाना नहीं देने तथा भूखा रखने की कथित धमकी के चलते वह 9 अक्टूबर को वापस ससुराल लौटी थी.
ससुराल लौटने के दिन ही आग लगाने का आरोप
मायके पक्ष के आरोपों के मुताबिक, रोशनी के ससुराल लौटने के दिन ही रात में विवाद हुआ. आरोप है कि इसी दौरान पति रामजी गुप्ता ने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. महिला की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाकर उसे बचाने का प्रयास किया.
गंभीर रूप से झुलसी रोशनी को पहले मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. इसके बाद उसे सीधी जिला अस्पताल पहुंचाया गया. हालत गंभीर होने और करीब 90 प्रतिशत झुलसने के कारण डॉक्टरों ने उसे रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया. यहां आठ दिन तक उसका उपचार चला, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई.
तहसीलदार और डीएसपी के सामने दिए थे बयान
परिजनों के अनुसार, सीधी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रोशनी ने तहसीलदार और डीएसपी के सामने अपने बयान दिए थे. मायके पक्ष का आरोप है कि रीवा में इलाज के दौरान सास ने रोशनी पर बयान बदलने का दबाव बनाया और इलाज बंद करवाने की धमकी भी दी. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले में पुलिस की जांच और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर ही घटनाक्रम की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
पोस्टमॉर्टम को लेकर हुआ विवाद, एसपी कार्यालय पहुंचे परिजन
रोशनी की मौत के बाद शुक्रवार सुबह रीवा में शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया. इस दौरान मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि मृतका की सास पोस्टमॉर्टम कराने के पक्ष में नहीं थी. परिजनों के मुताबिक, सास का कहना था कि रोशनी गैस सिलेंडर की आग से जली थी और वह पोस्टमॉर्टम नहीं होने देगी. वह शव को अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज ले जाने की जिद पर अड़ी रही. इसके बाद मायके पक्ष के लोग रीवा से सीधी पहुंचे और पुलिस से सहायता मांगी. मामले को लेकर आधा सैकड़ा से अधिक महिला-पुरुष सीधी एसपी कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई.
मौके पर एडिशनल एसपी, डीएसपी, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी सहित पुलिस बल मौजूद रहा. अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाइश दी. इसके बाद ससुराल पक्ष शव लेने और अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ. पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
पति पहले ही गिरफ्तार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
मामले में पुलिस ने मारपीट और आग लगाने के आरोप में पति रामजी गुप्ता को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब महिला की मौत के बाद पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. रिपोर्ट आने के बाद मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़े जाने की बात कही गई है.
अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर टिकी नजरें
रोशनी की मौत के बाद मामला और गंभीर हो गया है. मायके पक्ष ने जहां ससुराल वालों पर प्रताड़ना और पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप लगाए हैं, वहीं पुलिस अब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है. रिपोर्ट से महिला की मौत से जुड़े चिकित्सकीय तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी. मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगी.