सीधी जिला कोर्ट के सामने दिनदहाड़े लूट, कट्टा अड़ाकर महिला से लूटी ज्वेलरी, सीसीटीवी में कैद

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Sidhi District Court News: मध्य प्रदेश के सीधी जिला न्यायालय जैसे संवेदनशील इलाके के सामने मंगलवार सुबह बाइक सवार दो बदमाशों ने 60 वर्षीय महिला को कट्टा अड़ाकर दिनदहाड़े लूट लिया. बदमाश महिला से कान का बाला, दो अंगूठियां, मोबाइल, टिफिन सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए. वारदात के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
मिली जानकारी के मुताबिक, अर्जुन नगर निवासी कमला सिंह आनंद बहादुर सिंह मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे घर से शास्त्री नगर स्थित मंदिर में पूजा करने पैदल जा रही थीं. इसी दौरान सर्किट हाउस मार्ग पर जिला न्यायालय के उत्तरी गेट के सामने शास्त्री नगर मोड़ के पास बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें निशाना बनाया.
महिला को कट्टा अड़ाकर धमकाया
बताया जा रहा है कि बाइक से एक युवक पहले उतरा और पैदल महिला का पीछा करने लगा. हल्की बूंदाबांदी के बीच अपेक्षाकृत सुनसान स्थान देखकर आरोपी ने महिला को रोक लिया और बातचीत शुरू कर दी. उसने महिला से पूछा कि यहां कोई डॉक्टर आता है क्या? महिला ने जानकारी होने से इनकार कर दिया. इसी दौरान पीछे से बाइक पर दूसरा युवक भी पहुंच गया. आरोप है कि दोनों बदमाशों ने महिला को कट्टा अड़ाकर धमकाया और उसके पहने हुए आभूषण उतरवा लिए. इसके बाद मोबाइल और टिफिन भी छीनकर दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए.
बाइक सवार संदिग्ध नजर आए
वारदात के दौरान दोनों आरोपियों ने हेलमेट पहन रखा था और चेहरा कपड़े से ढका हुआ था. ऐसे में उनकी पहचान पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है. हालांकि, पुलिस को CCTV फुटेज से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है. पुलिस के मुताबिक कलेक्ट्रेट तिराहे और कॉलेज के पास लगे CCTV कैमरों में बाइक सवार संदिग्ध नजर आए हैं. वहीं बस स्टैंड के पास लगे कैमरों में उनकी गतिविधियां सामने नहीं आई हैं. पुलिस अब अलग-अलग स्थानों के CCTV फुटेज को जोड़कर आरोपियों के आने-जाने का रूट तलाश रही है.
सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े
घटना की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और महिला से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद आसपास के CCTV कैमरों की जांच शुरू की गई. पुलिस आरोपियों के हुलिए और बाइक के आधार पर भी उनकी तलाश कर रही है. जिला न्यायालय के सामने दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है.
सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे
थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि महिला के साथ लूट की शिकायत प्राप्त हुई है. CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें कुछ संदिग्ध नजर आए हैं. मामले की गहनता से जांच की जा रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है.
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