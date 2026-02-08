Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसीधी

इंसानियत शर्मसार! यूट्यूबर ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, भरे बाजार जमीन पर पटकर लाठी से पीटा, देखते रहे लोग

Sidhi News:सीधी जिले के बहरी में गुमटी हटाने को लेकर हुए विवाद में यूट्यूबर संतोष पाठक ने एक महिला को बाल पकड़कर घसीटा और लाठी से पीटा. महिला कि शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:58 PM IST
Sidhi News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने एक महिला पर बेरहमी से हमला कर दिया. युवक ने महिला को लात-घूंसे मारे, फिर महिला के बार पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी भी बरसाई. घटना के दौरान कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की.

पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. वायरल वीडियो घटना सीधी जिले के बाहरी गांव का है.  वीडियो में संतोष पाठक नाम का एक युवक महिला को बेरहमी से पीटता हुआ दिख रहा है. महिला ने उसके चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन युवक उसे लाठी से पीटता रहा और उसे बार-बार लात-घूंसे भी मारे. 

 गुमटी हटाने को लेकर हुआ था विवाद
वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बहरी पुलिस ने सिहोलिया गांव के रहने वाले दिवाशंकर पाठक के बेटे संतोष पाठक के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है. बताया जा रहा है कि संतोष पाठक एक यूट्यूबर और बिजनेसमैन हैं. महिला के साथ उसका विवाद बहरी बाज़ार के एक तिराहे से एक गुमटी हटाने को लेकर हुआ था.

जांच में जुटी पुलिस 
बहरी पुलिस थाना प्रभारी राजेश पांडे ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पता चला है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले एडिट किया गया था. पूरा वीडियो देखने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी. पूरे मामले की जांच चल रही है और युवक की तलाश जारी है.

ये भी पढ़ें: सॉरी मम्मी अब नहीं करूंगा...! ऑनलाइन गेम की लत ने नाबालिग को बनाया चोर, पार किए मां के 15 लाख के गहने

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

