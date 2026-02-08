इंसानियत शर्मसार! यूट्यूबर ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, भरे बाजार जमीन पर पटकर लाठी से पीटा, देखते रहे लोग

Sidhi News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने एक महिला पर बेरहमी से हमला कर दिया. युवक ने महिला को लात-घूंसे मारे, फिर महिला के बार पकड़कर जमीन पर पटक दिया और लाठी भी बरसाई. घटना के दौरान कई लोग मौके पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोशिश नहीं की.

पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है. वायरल वीडियो घटना सीधी जिले के बाहरी गांव का है. वीडियो में संतोष पाठक नाम का एक युवक महिला को बेरहमी से पीटता हुआ दिख रहा है. महिला ने उसके चंगुल से भागने की कोशिश की, लेकिन युवक उसे लाठी से पीटता रहा और उसे बार-बार लात-घूंसे भी मारे.

गुमटी हटाने को लेकर हुआ था विवाद

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए बहरी पुलिस ने सिहोलिया गांव के रहने वाले दिवाशंकर पाठक के बेटे संतोष पाठक के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है. बताया जा रहा है कि संतोष पाठक एक यूट्यूबर और बिजनेसमैन हैं. महिला के साथ उसका विवाद बहरी बाज़ार के एक तिराहे से एक गुमटी हटाने को लेकर हुआ था.

जांच में जुटी पुलिस

बहरी पुलिस थाना प्रभारी राजेश पांडे ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है. पता चला है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले एडिट किया गया था. पूरा वीडियो देखने के बाद स्थिति और साफ हो जाएगी. पूरे मामले की जांच चल रही है और युवक की तलाश जारी है.

