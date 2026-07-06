सिंगरौली में आंधी बनी काल, मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत, दो घायल

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे की तेज आवाज सुनकर आस-पास के गांव वाले मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर सासन पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से बैढ़न जिला अस्पताल भेजा. सासन चौकी प्रभारी संदीप नामदेव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हादसा तेज तूफान के कारण मिट्टी के घर की दीवार गिरने से हुआ. जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. इस बीच गांव में मातम छा गया है और परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की भी अपील की है.