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सिंगरौली में आंधी बनी काल, मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत, दो घायल

Singrauli News: रविवार को सिंगरौली जिले के सिंगरौलिया गांव में तेज तूफान और बारिश के दौरान एक घर की दीवार गिरने से उसके अंदर सो रहे तीन लोग मलबे के नीचे दब गए. इस घटना में 9 साल की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

Written ByAjay DubeyEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 06, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:50 AM IST
सिंगरौली में आंधी बनी काल, मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत, दो घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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