सिंगरौली में आंधी बनी काल, मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत, दो घायल

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सासन चौकी क्षेत्र के सिंगरौलिया गांव में रविवार को तेज आंधी और बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. खराब मौसम की वजह से मिट्टी के घर की एक दीवार अचानक गिर गई. हादसे के समय परिवार के तीन सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, जो मलबे में दब गए. इस घटना में 9 साल की एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत बैढ़न के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
भरभराकर गिरी कच्चे मकान की दीवार
दरअसल, रविवार को सिंगरौलिया गांव के इलाके में अचानक आए तूफान और जोरदार बारिश ने भारी तबाही मचाई. इस दौरान एक परिवार का मिट्टी का घर ताश के पत्तों की तरह ढह गया. खराब मौसम की वजह से मिट्टी की एक दीवार अचानक गिरी और सीधे घर के अंदर आ गिरी. हादसे के समय परिवार के तीन सदस्य घर के अंदर सो रहे थे. इस हादसे में 9 वर्षीय कल्पना साकेत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ललन और छह साल का रंजीत गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों का इलाज बैढ़न के जिला अस्पताल में चल रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हादसे की तेज आवाज सुनकर आस-पास के गांव वाले मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर सासन पुलिस चौकी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से बैढ़न जिला अस्पताल भेजा. सासन चौकी प्रभारी संदीप नामदेव ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हादसा तेज तूफान के कारण मिट्टी के घर की दीवार गिरने से हुआ. जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है. इस बीच गांव में मातम छा गया है और परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की भी अपील की है.
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