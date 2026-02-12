Advertisement
युवक ने सुबह-सुबह पड़ोसियों की ली जान; धारदार हथियार से सिर धड़ से किए अलग; घर के आंगन में मिला संदिग्ध सामान

MP News: सिंगरौली में सुबह-सुबह एक युवक ने दो लोगों की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी है. दोनों मृतकों के सिर धड़ से अलग कर दिए है. ग्रमीणों का कहना है कि पत्नी की मिसकैरेज की वजह से आरोपी ने नरबलि दिया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:07 PM IST
singrauli news: मध्य प्रदेश के सिंगरौली से अंधविश्वास से जुड़ा भयानक मामला सामने आया है. यहां एक 21 वर्षीय युवक ने एक महिला और एक पूरूष की निर्मम हत्या की है. इतना ही नहीं बीच बचाव कर रहे दो लोगों पर भी वार किया गया है. आशंका है कि मामला अंधविश्वास की आड़ में नरबलि से जुड़ा  हुआ है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है वहीं शवों को पीएम के लिए भेजा है. 

सुबह 5 बजे दो लोगों की चढ़ी बलि
मामला सिंहरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र के लोहरा बैरिहवाटोला से है जहां सुबह-सुबह करीब 4-5 बजे दो लोगों की बलि दी गई है. इसमें एक 50 वर्षीय महिला और एक 65 वर्षीय पुरूष शामिल है. दोनों मृतक आरोपी के पड़ोसी बताए गए है. इतना ही नहीं दोनों लोगों को बचाने के लिए सामने आए दो लोगों पर भी हमला किया गया है. ये पूरी वारदात आरोपी के घर के बाहर आंगन में बने एक चबूतरे के पास की गईं हैं. 

मिसकैरेज की वजह से ली गई जान
इस घटना के बाद से पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस ने फिलाहल किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास करने से मना किया है. पुलिस ने जब आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जो बताया वो हैरान कर देने वाला था. आरोपी ने बताया कि कुछ महीने पहले उसकी पत्नी का मिसकैरेज हो गया था. उसे लगा देवी नाराज है, तो पूजा करानी पड़ेगी. इस पूजा-पाठ की आड़ में उसने दो लोगों की जान ली है. 

ग्रामीणों ने बताई वारदात की कहानी
जब ग्रामीणों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पूजा-पाठ के दौरान कुछ अन्य लोगों को भी बुलाया गया था. हमें इस घटना की जानकारी सुबह 5 बजे करीब मिली है. हमसे कहा गया कि वहां घर में कोई नहीं है सभी बारात गए हैं. इसके बाद कुछ लोग पुलिस चौकी गए जहां फिर पुलिस को मामले की सूचना दी गई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सिंगरौली की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

