बेटे ने मां के चेहरे से जारी किए 850 फर्जी सिम कार्ड, माताजी को कानों-कान खबर नहीं; ऑपरेशन FACE के तहत यूं खुली पोल

Singrauli News Operation Face: सिंहरौली पुलिस ने ऑपरेशन FACE के जरिए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम में सेंधमारी कर अपने काले कारनामे को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था. आरोपी ने इसके लिए अपनी मां का प्रयोग किया जिसे अपने बेटे के करतूतों के बारे में कानों-कान कोई खबर नहीं थी. आरोपी ने अपनी मां के चेहरे का इस्तेमाल कर करीब 340 सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए थे और कुल 850 से अधिक सिम कार्ड फर्जी पहचान पर जारी किए.

मां के चेहरे का किया गलत इस्तेमाल

आरोपी की पहचान अनिल कुमार रवानी के रूप में हुई है जो सिम पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेटर है. अनिल ने अपनी मां के चेहरे का गलत इस्तेमाल करते हुए फर्जी पहचान के साथ कई सिम कार्ड जारी कर दिए. अनिल AI को चखमा देते हुए अपनी मां को कमरे में अलग-अलग एंगल से खड़ा करता था और FACIAL AUTHENTICATION के समय मां के चेहरे का हाव भाव बदलकर सिस्टम को ये यकीन दिलाता था कि हर बार कैमरे के सामने कोई नया व्यक्ति खड़ा है. और इस तरीके से उसने एक चेहरे के साथ कआ फर्जी सिम जारी कर दिए.

ऐसे पकड़ाया फर्जीवाड़ा

अनिल का ये फर्जीवाड़ा तब पकड़ में आया जब AI FACIAL RECOGNISATION TOOL ने इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ किया. एआई ने रीड किया कि चेहरे अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही हैं और कुछ अलग है तो वो नाम और पता. यानी एक चेहरे के साथ अलग-अलग नाम और एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है. फिर क्या इस फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ होने के बाद सिंहरौली पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया. अनिल इन सिम कार्ड को उन अपराधियों तक पहुंचाता था जो अपनी पहचान छिपाकर कोई बड़ा अपराध करते हैं.

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इंदौर से भी सामने आया ऐसा ही मामला

इंदौर क्राइम ब्रांच ने भी ऑपरेशन FACE के तहत कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो सिम प्रोवाइडर कंपनियों के टारगेट पूरा करने पर मिलने वाले बोनस के लालच में अपने ही फोटो पर लगभग 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट कर दिए थे. एक बार टारगेट पूरा होते ही आरोपी इन सिम को डीएक्टिवेट कर देता था. आरोपी ने इसके लिए POS एजेंटों के नाम की जगह अपनी बहन और दोस्तों के नाम का गलत तरीक से इस्तेमाल किया था.

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