अडानी पावर अब मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रही ये बड़ा काम, सरकार से मिल गई मंजूरी; अगले 30 साल चलेगा प्रोजेक्ट
अडानी पावर अब मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रही ये बड़ा काम, सरकार से मिल गई मंजूरी; अगले 30 साल चलेगा प्रोजेक्ट

Adani Investment in MP: अडानी पावर को मध्य प्रदेश में नई कोयला खदान शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है, बताया जा रहा है कि अडानी का यह प्रोजेक्ट एमपी में 30 साल तक चलेगा.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 03, 2025, 01:03 PM IST
अडानी समूह एमपी में करेगा बड़ा निवेश
अडानी समूह एमपी में करेगा बड़ा निवेश

Adani Coal Mine: देश की अग्रणी निजी थर्मल पावर उत्पादक कंपनी अडानी पावर मध्य प्रदेश में जल्द ही अपनी नई कोयला खदान शुरू करने वाला है, क्योंकि एमपी के सिंगरौली जिले में शुरू होने वाले अडानी पावर के इस प्रोजेक्ट को कोयला मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिल गई है, यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित धीरौली कोल माइंस में शुरू होगा, जहां खनन का काम शुरू करने के लिए कोयला मंत्रालय की तरफ से भी मंजूरी मिल गई है. यह मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है, जो ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और लंबे समय के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि धीरौली खदान का संचालन उसकी सहायक इकाई महान एनर्जेन लिमिटेड के माध्यम से किया जाएगा. 

30 साल का मिला पट्टा 

सिंगरौली में लगने वाली इस खदान की उत्पादन क्षमता 6.5 मिलियन टन हर साल होगी, जिसमें करीब 5 एमटीपीए ओपन-कास्ट रहेगा, जबकि बाकि का बचा हुआ हिस्सा जमीन के खनन से लिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यहां खनन के करने के लिए अडानी समूह को करीब 30 साल का पट्टा मिला है, यानि अडानी समूह का यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लंबा चलेगा. बता दें कि भूवैज्ञानिक रिपोर्टों के मुताबिक सिंगरौली जिले के धीरौली खदान में 558 मिलियन टन से अधिक कोयला भंडार मौजूद है, जो आने वाले दशकों तक कंपनी को ईंधन की आपूर्ति करने के नजरिए से स्थायित्व देगा. अडानी पावर का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 के मुताबिक तक ओपन-कास्ट खनन की अधिकतम क्षमता प्राप्त करना है, जबकि भूमिगत खनन कार्य नौ सालों बाद शुरू किया जाएगा. ऐसे में यह प्रोजेक्ट करीब 30 साल तक संलालित किया जाएगा. 

ये भी पढ़ेंः केंद्र ने MP को पैसा देने से किया इनकार, अब राज्य सरकार खर्च करेगी 9026 करोड़ रुपये

हली कैप्टिव कोल माइंस

आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह के कंपनी सीईओ एसबी ख्यालिया का कहना है कि बिजली की दिशा में यह एक बड़ा कदम साबित होगा. धीरौली खदान में खनन कार्य शुरू होना आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में एक मील का पत्थर है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए हम न केवल लागत को नियंत्रित कर पा रहे हैं, बल्कि देश के लाखों उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर बिजली आपूर्ति भी सुनिश्चित कर रहे हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि खदान क्षेत्र में ही कोयले की धुलाई और प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी ताकि कोयले की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके और उत्सर्जन को न्यूनतम रखा जा सके. बता दें कि यह अडानी पावर की पहली कैप्टिव कोल माइंस है, जिसे संचालन के लिए सरकार की औपचारिक मंजूरी प्राप्त हुई है, यहां से मिलने वाले कोयले का उपयोग कंपनी की वाणिज्यिक बिजली परियोजनाओं के साथ-साथ पास स्थित 1,200 मेगावाट के महान पावर प्लांट में भी किया जाएगा, जिसकी क्षमता को बढ़ाकर 3,200 मेगावाट किया जा रहा है. 

एमपी के नजरिए से भी यह प्रोजेक्ट अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के आने से यहां रोजगार भी आएगा, जबकि ईंधन आपूर्ति की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा. बता दें कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय की तरफ से इसके लिए मंजूरी मिलने के बाद अब अडानी समूह इस दिशा में काम शुरू करेगा. 

ये भी पढ़ेंः अंतिम चरण में भोपाल मेट्रो का काम, अक्टूबर से मिलेगा सफर का मजा, आ गई 'OK' रिपोर्ट

