/कड़े कानून के बावजूद MP में मासूम सुरक्षित क्यों नहीं? सिंगरौली में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस पर समझौते का आरोप

पुलिस पर समझौते का आरोप

पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह घटना 28 जुलाई, 2026 की है. आरोप है कि दो युवकों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर नदी के किनारे बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया. घटना के समय लड़की की मां घर पर नहीं थी. घर लौटने पर बच्ची ने उन्हें पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में उन पर समझौता करने का दबाव डाला था. हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी डायल-112 के जरिए मिली थी. महिला को थाने बुलाया गया था, लेकिन उस समय वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी. बाद में औपचारिक शिकायत मिलने पर तुरंत FIR दर्ज की गई. पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है.