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कड़े कानून के बावजूद MP में मासूम सुरक्षित क्यों नहीं? सिंगरौली में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस पर समझौते का आरोप

सिंगरौली जिले में 13 साल की बच्ची के साथ कथित रेप के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. हालांकि, पीड़िता की मां ने आरोप लगाया है कि शिकायत दर्ज कराते समय पुलिस ने शुरू में उन पर समझौता करने का दबाव डाला था.

Written ByAjay DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 05, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:51 AM IST
कड़े कानून के बावजूद MP में मासूम सुरक्षित क्यों नहीं? सिंगरौली में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस पर समझौते का आरोप

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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