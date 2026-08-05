/कड़े कानून के बावजूद MP में मासूम सुरक्षित क्यों नहीं? सिंगरौली में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस पर समझौते का आरोप

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मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ रेप करने वालों के खिलाफ सख़्त कानून हैं, जिनमें मौत की सजा तक का प्रावधान है. फिर भी सवाल यह उठता है कि अगर कानून इतने सख्त हैं, तो अपराधी इतने बेखौफ क्यों रहते हैं? एक और बड़ा सवाल तब खड़ा होता है जब पीड़ित परिवार को न्याय पाने के लिए बार-बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या जब पुलिस पर ही दोनों पक्षों के बीच समझौता करने का दबाव बनाने का आरोप लगता है. ऐसे हालात में आम आदमी किस पर भरोसा करे? ताजा मामला सिंगरौली जिले के सराई पुलिस स्टेशन इलाके का है, जहां 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप का चौंकाने वाला मामला सामने आया है.जानिए पूरा मामला...
पुलिस पर समझौते का आरोप
पुलिस अधीक्षक के अनुसार यह घटना 28 जुलाई, 2026 की है. आरोप है कि दो युवकों ने बच्ची को बहला-फुसलाकर नदी के किनारे बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया. घटना के समय लड़की की मां घर पर नहीं थी. घर लौटने पर बच्ची ने उन्हें पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. मामले में एक नया मोड़ तब आया जब पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में उन पर समझौता करने का दबाव डाला था. हालांकि पुलिस का कहना है कि शुरुआती जानकारी डायल-112 के जरिए मिली थी. महिला को थाने बुलाया गया था, लेकिन उस समय वह कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी. बाद में औपचारिक शिकायत मिलने पर तुरंत FIR दर्ज की गई. पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया है.
पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
जांच के दौरान बच्ची के बताए हुलिए और दूसरे सबूतों के आधार पर पुलिस ने जावेद शाह और सोनू को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी इलाके की एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे और ग्वालियर व मुरैना के रहने वाले हैं. उन दोनों के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.
खड़े किए कई सवाल
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीड़ित की मां के लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? क्या शिकायत दर्ज करने में हुई देरी की वजह साफ हो पाएगी? और अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही बरती गई या दबाव बनाने की कोशिश की गई, तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? इन सवालों के जवाब खोजना बहुत जरूरी है, न सिर्फ़ पीड़ित के परिवार के लिए बल्कि कानून-व्यवस्था के सिस्टम में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए भी.
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