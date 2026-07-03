हाई कोर्ट जज पर टिप्पणी का वीडियो वायरल, अमित तिवारी ने बताया AI से बना, जांच में जुटी सिंगरौली पुलिस

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Singrauli Amit Tiwari Video News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के झांपी गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में झांपी निवासी अमित तिवारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगत की तस्वीर के सामने उन्हें फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में वह न्यायाधीश की कार्यप्रणाली, प्रैक्टिस और न्यायिक व्यवस्था को लेकर कई बातें कहते दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं, वह खुद को एक उच्च अधिकारी जैसा बताते हुए जज को संविधान का पाठ पढ़ाते हुए भी नजर आते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद ZEE मीडिया की टीम पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर झांपी गांव पहुंची.
ZEE मीडिया से बातचीत के दौरान अमित तिवारी ने दावा किया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है और उनसे ईर्ष्या रखने वाले कुछ लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वीडियो किसने बनाया और किसने सोशल मीडिया पर प्रसारित किया. कैमरे पर उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि वह सरकार या न्यायपालिका के किस पद पर कार्यरत हैं. वहीं, ऑफ कैमरा अमित तिवारी ने दावा किया कि वह NIA और IB के लिए कार्य करते हैं. उनका कहना था कि न्यायालय में पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच और इन्वेस्टिगेशन से जुड़े कार्यों में उनकी भूमिका रहती है.
सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं
उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रचंड प्रहार नाम का एक फेसबुक पेज उनसे जुड़ा है, जिसके हजारों एडमिन होने की बात उन्होंने कही. हालांकि, इन सभी दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. उल्लेखनीय है कि इस फेसबुक पेज पर समय-समय पर विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट किए जाने के आरोप भी लगते रहे हैं.
जांच के बाद ही आएंगे जवाब
उधर, सिंगरौली पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. ने कहा कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है. फिलहाल इस मामले में पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर या जांच में तथ्य सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था और हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर इस तरह की टिप्पणी करता है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और यदि वीडियो वास्तव में AI से तैयार किया गया है, तो उसे बनाकर वायरल करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल इन सभी सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे.
मामले की जांच शुरू कर दी है
पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. ने बताया, हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति उन्हें फटकार लगाता दिखाई दे रहा है. यह वीडियो हमारे संज्ञान में आया है. मीडिया कर्मियों के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिली है. हमने इसकी जांच शुरू कर दी है कि यह वीडियो कहां का है, इसमें दिखाई देने वाला व्यक्ति कौन है और वीडियो का वास्तविक संदर्भ क्या है.
औपचारिक शिकायत नहीं मिली
फिलहाल इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. वीडियो का कंटेंट क्या है, इसे किस तरह बनाया गया है और इसकी वास्तविकता क्या है, यह प्रथम दृष्टया कहना संभव नहीं है. इसलिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है. वीडियो सोशल मीडिया टीम के पास भी भेजा गया है. यह व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या कारण हैं, इसकी भी जांच की जाएगी. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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