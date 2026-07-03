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हाई कोर्ट जज पर टिप्पणी का वीडियो वायरल, अमित तिवारी ने बताया AI से बना, जांच में जुटी सिंगरौली पुलिस

Singrauli News: सिंगरौली के झांपी गांव निवासी अमित तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगत पर टिप्पणी करते दिख रहे हैं. अमित ने वीडियो को AI जनित बताया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 03, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:28 PM IST
हाई कोर्ट जज पर टिप्पणी का वीडियो वायरल, अमित तिवारी ने बताया AI से बना, जांच में जुटी सिंगरौली पुलिस
Image Credit: Singrauli NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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