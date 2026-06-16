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तीसरी संतान मामले में बड़ा मोड़: बर्खास्त उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को मिली अंतरिम राहत, सेवा समाप्ति आदेश पर रोक

Singrauli News: सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को तीसरी संतान मामले में सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद राहत मिली है. मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Pooja
Published: Jun 16, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:13 AM IST
तीसरी संतान मामले में बड़ा मोड़: बर्खास्त उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को मिली अंतरिम राहत, सेवा समाप्ति आदेश पर रोक

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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बर्खास्त उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार को मिली अंतरिम राहत, सेवा समाप्ति आदेश पर रोक
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