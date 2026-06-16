CM ने नियम समाप्त करने की घोषणा की थी

यह कार्रवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जून 2026 को दो-संतान नियम समाप्त करने की घोषणा करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित प्रावधान हटाने के निर्देश दिए थे. ऐसे में 23 वर्ष पुराने मामले में दो दिन बाद हुई बर्खास्तगी को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में सवाल उठने लगे थे. इसी बीच अशोक सिंह परिहार ने 15 जून 2026 को शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की. अपील में उन्होंने कहा कि तीसरे बच्चे के जन्म को आधार बनाकर उनकी सेवा समाप्त की गई है। इसके बाद वे वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के समक्ष भी उपस्थित हुए.