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Singrauli News: मध्यप्रदेश सरकार के पंजीयन विभाग में पदस्थ सिंगरौली के उप पंजीयक अशोक सिंह परिहार के तीसरी संतान मामले में नया मोड़ आ गया है. हाल ही में विभाग द्वारा उन्हें सेवा से बर्खास्त किए जाने के बाद अब मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने उनके सेवा समाप्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. शासन ने स्पष्ट किया है कि अपील प्रकरण के अंतिम निराकरण तक बर्खास्तगी संबंधी आदेश प्रभावी नहीं रहेगा.
गौरतलब है कि महा निरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश द्वारा जारी आदेश में विभागीय जांच के आधार पर अशोक सिंह परिहार को सेवा से पृथक कर दिया गया था. जांच में पाया गया था कि शासकीय सेवा में रहते हुए उनकी तीसरी संतान का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था, जो तत्कालीन दो-संतान नियम का उल्लंघन माना गया. सिंगरौली कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद वर्ष 2025 में आरोप पत्र जारी किया गया तथा पूरी प्रक्रिया के बाद 11 जून 2026 को उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया.
CM ने नियम समाप्त करने की घोषणा की थी
यह कार्रवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 9 जून 2026 को दो-संतान नियम समाप्त करने की घोषणा करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को संबंधित प्रावधान हटाने के निर्देश दिए थे. ऐसे में 23 वर्ष पुराने मामले में दो दिन बाद हुई बर्खास्तगी को लेकर प्रशासनिक और कानूनी हलकों में सवाल उठने लगे थे. इसी बीच अशोक सिंह परिहार ने 15 जून 2026 को शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की. अपील में उन्होंने कहा कि तीसरे बच्चे के जन्म को आधार बनाकर उनकी सेवा समाप्त की गई है। इसके बाद वे वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के समक्ष भी उपस्थित हुए.
11 जून को सेवा समाप्ति का आदेश हुआ था जारी
शासन द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि अपील प्रकरण के अंतिम निराकरण में समय लग सकता है. इस दौरान सेवा समाप्ति आदेश से अपूरणीय क्षति होने की संभावना है. इसी आधार पर महा निरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा 11 जून 2026 को जारी सेवा समाप्ति आदेश को अंतिम निर्णय तक स्थगित कर दिया गया है. अब इस मामले पर सभी की निगाहें अपील के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह मामला न केवल दो-संतान नियम की व्याख्या बल्कि उसके समाप्त होने के बाद लंबित मामलों पर होने वाली कार्रवाई को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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