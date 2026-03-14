सिंगरौली का बंधौरा प्लांट बना रणक्षेत्र! मजदूर की मौत की अफवाह पर महासंग्राम, तोड़फोड़ से दहला इलाका

Singrauli News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बंधौरा स्थित पावर प्लांट में कंपनी प्रबंधन की एक कथित संवेदनहीनता और लापरवाही ने पूरे संयंत्र को रणक्षेत्र में तब्दील कर दिया. दरअसल, प्लांट में कार्यरत झारखंड निवासी श्रमिक ललन सिंह की तबीयत बिगड़ने पर प्रबंधन उन्हें बिना किसी को सूचना दिए गुपचुप तरीके से अस्पताल ले गया, जिससे साथी मजदूरों के बीच यह भ्रम फैल गया कि कार्यस्थल पर किसी बड़ी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है और कंपनी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है. इस गलतफहमी ने देखते ही देखते एक बड़े विद्रोह का रूप ले लिया और हजारों आक्रोशित मजदूरों ने प्लांट परिसर में जमकर तांडव मचाया.

मजदूरों के गुस्से का आलम यह था कि उन्होंने ठेकेदार कंपनियों के दफ्तरों में आग लगा दी और परिसर में खड़ी दर्जनों गाड़ियों को पलटकर उनमें तोड़फोड़ की. इस हिंसक झड़प और आगजनी में प्लांट को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका सटीक आकलन अभी जारी है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. एसडीओपी मोरवा गौरव पांडे ने बताया कि मजदूरों के बीच फैले कन्फ्यूजन को अब दूर कर लिया गया है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है.

माहौल काफी तनावपूर्ण रहा

प्रशासन अब इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि आखिर कंपनी प्रबंधन ने श्रमिक ललन सिंह को अस्पताल ले जाते समय पारदर्शिता क्यों नहीं बरती और समय रहते स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं किया गया. भले ही पुलिस शांति का दावा कर रही है, लेकिन धरातल पर अभी भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है. कंपनी ने एहतियातन कई मजदूरों की छुट्टी कर दी है, जिससे श्रमिक वर्ग में अब अपने रोजगार को लेकर गहरी चिंता और असुरक्षा व्याप्त है. फिलहाल भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांति बहाल करने की कोशिशें जारी हैं.

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रिपोर्टः अजय दुबे, सिंगरौली

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