MP में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, लालच देकर किया जा रहा था गुमराह, चंगुल से बचाए गए 50 लोग
Singrauli News: सिंगरौली में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां 50 लोगों को पैसों का लालच देकर और हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काकर धर्मांतरण कराया जा रहा था. पुलिस ने मौके से 50 लोगों को चंगुल से मुक्त करा लिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 10, 2025, 12:34 PM IST
Big Disclosure Of Conversion In Singrauli: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. यहां नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही बस्ती में कुछ लोग 50 से ज़्यादा लोगों को पैसों का लालच देकर और हिंदू देवी-देवताओं के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बातें कहकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहे थे. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ़्तार किया है और 50 लोगों को चंगुल से मुक्त कराया है.

सिंगरौली में धर्मांतरण की बड़ी साजिश का पर्दाफाश
दरअसल, सिंगरौली के नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही बस्ती में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी. आरोप है कि वहां आयोजित प्रार्थना सभाओं में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था. धर्मांतरण के लिए उन्हें पैसे और धार्मिक पुस्तकें दी जा रही थीं. शिकायतकर्ता ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

जान से मारने की धमकी
नवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता प्रताप सिंह वर्मा ने पुलिस को सूचना दी. बीती रात निगाही मोड़ पर आयोजित एक प्रार्थना सभा में भी उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया. प्रताप ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद गंगा नायक, मीना नायक, अर्जित नायक, पिंकी सोनवानी और नंदन शाह लगातार हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाने की बात कर रहे थे. इतना ही नहीं, पैसे और किताबें बांटकर उसे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था. विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी. जांच में यह भी पता चला है कि जिस जगह प्रार्थना सभा होती है, वह पूरी तरह से अवैध ज़मीन पर बनी है और उसे एक अवैध कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया है, जहां लंबे समय से धर्मांतरण का खेल चल रहा था. सिंगरौली पुलिस के अनुसार यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ज़िले में धर्मांतरण की कई साज़िशों का पर्दाफ़ाश हो चुका है. ऐसे आयोजनों के ज़रिए भोले-भाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और धीरे-धीरे उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है.पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. रिपोर्ट- अजय दुबे

