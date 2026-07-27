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सिंगरौली को बड़ी सौगात: ₹300 करोड़ का बाईपास, ₹100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज तक नई सड़क, किसानों को समय पर खाद के निर्देश

मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री और प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने सिंगरौली जिले के दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करें और जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान सुनिश्चित करें. साथ ही उन्होंने जिले के लिए कई बड़े विकास कार्यों की घोषणा भी की.

Written ByAjay DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 27, 2026, 06:46 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:46 AM IST
सिंगरौली को बड़ी सौगात: ₹300 करोड़ का बाईपास, ₹100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज तक नई सड़क, किसानों को समय पर खाद के निर्देश

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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