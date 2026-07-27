सिंगरौली को बड़ी सौगात: ₹300 करोड़ का बाईपास, ₹100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज तक नई सड़क, किसानों को समय पर खाद के निर्देश

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सिंगरौली जिले के दौरे पर पहुंचीं मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं प्रभारी मंत्री संपतिया उइके ने कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में जन प्रतिनिधि, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक (SP) और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए. प्रभारी मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जनता से जुड़े सभी काम समय पर पूरे होने चाहिए और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹300 करोड़ की लागत से सिंगरौली बाईपास और ₹100 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली सड़क के निर्माण की घोषणा भी की गई.
किसानों को समय पर खाद के निर्देश
बैठक की शुरुआत किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के साथ हुई. प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसानों को कतारों में न खड़ा होना पड़े, और साथ ही कालाबाजारी के किसी भी मामले में तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया. मंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए. उन्होंने सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन को अधिकतम करने, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और अस्पतालों में लोगों को समय पर चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
₹100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज तक नई सड़क
बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने घोषणा की कि सिंगरौली बाईपास का निर्माण ₹300 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जबकि मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली एक नई सड़क ₹100 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी. इसके अलावा दूर-दराज के गांवों को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे. मंत्री ने लंबे समय से लंबित प्लाजा मामले पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी. साथ ही, यह भी घोषणा की गई कि जिले के 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड का लाभ मिलेगा, जिससे उन क्षेत्रों में सड़क, पानी और अन्य विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी.
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