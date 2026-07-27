सिंगरौली को बड़ी सौगात: ₹300 करोड़ का बाईपास, ₹100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज तक नई सड़क, किसानों को समय पर खाद के निर्देश

₹100 करोड़ से मेडिकल कॉलेज तक नई सड़क

बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने घोषणा की कि सिंगरौली बाईपास का निर्माण ₹300 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जबकि मेडिकल कॉलेज तक जाने वाली एक नई सड़क ₹100 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी. इसके अलावा दूर-दराज के गांवों को बेहतर सड़क सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे. मंत्री ने लंबे समय से लंबित प्लाजा मामले पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी. साथ ही, यह भी घोषणा की गई कि जिले के 25 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों को अब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (DMF) फंड का लाभ मिलेगा, जिससे उन क्षेत्रों में सड़क, पानी और अन्य विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी.