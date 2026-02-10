कागजों में 'स्वर्गीय' हुआ जिंदा पति! पत्नी 12 साल से ले रही विधवा पेंशन, शख्स बोला-साहब, मैं जिंदा हूं...

Widow Pension Fraud: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, और उसकी पत्नी पिछले 12 सालों से विधवा पेंशन ले रही है. बैढन जनपद के करसोसा गांव का रहने वाला यह आदमी अब खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है. वह कोर्ट के आदेश के मुताबिक अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 5,000 रुपये भी दे रहा है. शिकायत के बाद जिला पंचायत ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

पत्नी 12 साल से ले रही विधवा पेंशन

दरअसल, यह पूरी घटना बैढ़न जिले के करसोसा गांव की है. गांव का रहने वाला चंद्रबली पटेल कलेक्टर और सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, उसके गले में एक तख्ती लटकी है जिस पर लिखा है, "सर, मैं ज़िंदा हूं." चंद्रबली ने बताया कि उसने करीब 30 साल पहले अंजोरिया से शादी की थी. शादी में झगड़ों की वजह से 2014 में दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद चंद्रबली ने दूसरी शादी कर ली. 2014 में अंजोरिया ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया. इसके चलते चंद्रबली को 2024 में जेल हो गई. जैसे ही उसका पति जेल गया, अंजोरिया ने गांव पंचायत लेवल पर मिलीभगत करके खुद को विधवा घोषित करवा लिया और विधवा पेंशन मंजूर करवा ली.

न्याय की गुहार लगा रहा पति

इस बीच 2018 में कोर्ट ने चंद्रबली को अपनी पहली पत्नी अंजोरिया को हर महीने 5,000 रुपये गुज़ारा भत्ता देने का आदेश दिया. चंद्रबली ने जेल से छूटने के लिए अपनी ज़मीन बेच दी और गुज़ारा भत्ता के तौर पर 370,000 रुपये जमा किए, लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि अंजोरिया को विधवा पेंशन भी मिल रही है. 2024 से 2026 तक, चंद्रबली ने पंचायत से लेकर कलेक्टर की जनसुनवाई तक हर जगह शिकायत की. लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर, अब वह अपने गले में एक तख्ती लटकाकर घूम रहा है जिस पर लिखा है, "साहब मैं ज़िंदा हूँ!" और न्याय की गुहार लगा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई

उधर, शिकायत मिलने पर जिला पंचायत CEO जगदीश कुमार गोमे ने बैढ़न जनपद पंचायत से जांच रिपोर्ट मांगी है. CEO ने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "सिंगरौली" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!