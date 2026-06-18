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शादी से एक दिन पहले शादी का कार्ड वायरल, सिंगरौली में अनोखे नाम वाली लड़की ने उठाया ये कदम, फिर...

Singrauli Suicide News: सिंगरौली में शादी से ठीक एक दिन पहले भाजपा प्रजापति नाम की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद से पूरे गांव में शोक का माहौल बना हुआ है. मृतका का नाम अनोखा होने के चलते शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 18, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:57 PM IST
शादी से एक दिन पहले शादी का कार्ड वायरल, सिंगरौली में अनोखे नाम वाली लड़की ने उठाया ये कदम, फिर...
Image Credit: Singrauli Girl Wedding Card Viral

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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शादी से एक दिन पहले शादी का कार्ड वायरल, अनोखे नाम वाली दुल्हन ने उठाया ये कदम
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