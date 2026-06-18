मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान भाजपा प्रजापति पिता मेवालाल प्रजापति, निवासी ग्राम कर्थुआ बहेरा के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि युवती का विवाह 19 जून को सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक युवक से तय हुआ था. घर में शहनाइयां बजने वाली थीं और पूरा परिवार बेहद खुशियों के साथ शादी की तैयारियों में व्यस्त था. लेकिन इसी बीच युवती द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम ने शादी की खुशियों को पल भर में चीख-पुकार और गहरे मातम में बदल दिया.



पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक आत्महत्या की असली वजह सामने नहीं आ पाई है और पुलिस हर संभावित कोण से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है.