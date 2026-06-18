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Singrauli Girl Wedding Card Viral: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्थुआ बहेरा से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां प्रजापति परिवार की एक बेटी ने कथित तौर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इस दुखद घटना के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. सोशल मीडिया पर भी मृतका के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि महज एक दिन बाद यानी 19 जून को ही उसकी शादी होने वाली थी और उसका शादी का कार्ड अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान भाजपा प्रजापति पिता मेवालाल प्रजापति, निवासी ग्राम कर्थुआ बहेरा के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि युवती का विवाह 19 जून को सरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक युवक से तय हुआ था. घर में शहनाइयां बजने वाली थीं और पूरा परिवार बेहद खुशियों के साथ शादी की तैयारियों में व्यस्त था. लेकिन इसी बीच युवती द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम ने शादी की खुशियों को पल भर में चीख-पुकार और गहरे मातम में बदल दिया.
पुलिस मामले की जांच में जुटी
घटना की जानकारी मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. हालांकि, अभी तक आत्महत्या की असली वजह सामने नहीं आ पाई है और पुलिस हर संभावित कोण से इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रही है.
मौत की वजह का खुलासा नहीं
बता दें कि मृतका का नाम भाजपा प्रजापति होने के चलते यह खबर और शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरी जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजहों का साफ तौर पर खुलासा हो सकेगा. फिलहाल, शादी से ठीक एक दिन पहले घटी इस हृदय विदारक घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन, कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
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