शादी में जाने का कहकर निकला था पति, 2 दिन बाद मिली लाश, मोबाइल कॉल डिटेल ने खोला सिंगरौली मर्डर केस का राज

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम भर्री निवासी रघुनाथ उर्फ सरजू खैरवार (38 वर्ष) 19 जून को गांव में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था. परिजन उसे लगातार तलाशते रहे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. 21 जून को उसका शव ग्राम भर्री के पास नेशनल हाईवे-39 किनारे बोल्डर के पीछे संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.



जांच के दौरान क्या पता चला

जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी रामकली खैरवार के बयानों पर संदेह हुआ. साइबर सेल और पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल की तो पता चला कि रामकली का माड़ा थाना क्षेत्र के मलगा गांव निवासी नीरज कुमार साह से लंबे समय से प्रेम संबंध था. दोनों के रिश्ते में सरजू बाधा बन रहा था.