शादी में जाने का कहकर निकला था पति, 2 दिन बाद मिली लाश, मोबाइल कॉल डिटेल ने खोला सिंगरौली मर्डर केस का राज

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Singrauli Crime News: सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र में मिले युवक के शव मामले का पुलिस ने महज 72 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. जिस मौत को पहले रहस्यमयी माना जा रहा था, उसके पीछे प्रेम प्रसंग, विश्वासघात और सुनियोजित हत्या की कहानी सामने आई है. पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, ग्राम भर्री निवासी रघुनाथ उर्फ सरजू खैरवार (38 वर्ष) 19 जून को गांव में आयोजित एक शादी कार्यक्रम में जाने की बात कहकर घर से निकला था. परिजन उसे लगातार तलाशते रहे, लेकिन वह वापस नहीं लौटा. 21 जून को उसका शव ग्राम भर्री के पास नेशनल हाईवे-39 किनारे बोल्डर के पीछे संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई.
जांच के दौरान क्या पता चला
जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी रामकली खैरवार के बयानों पर संदेह हुआ. साइबर सेल और पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पड़ताल की तो पता चला कि रामकली का माड़ा थाना क्षेत्र के मलगा गांव निवासी नीरज कुमार साह से लंबे समय से प्रेम संबंध था. दोनों के रिश्ते में सरजू बाधा बन रहा था.
सुनसान जगह पर की मारपीट
वहीं पुलिस का कहना है कि 19 जून को योजना के तहत नीरज और उसका साथी सूरज सिंह गोंड सरजू को शराब पिलाने के बहाने हाईवे किनारे सुनसान जगह पर ले गए. वहां पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई. वारदात के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया. हत्या के बाद आरोपियों ने महिला को फोन कर वारदात की जानकारी भी दी थी.
आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में पत्नी रामकली खैरवार, प्रेमी नीरज कुमार साह और सूरज सिंह गोंड को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं. प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या का खुलासा होने के बाद पूरे क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.
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