Add Zee Business As A Preferred Source
App

शादी में जाने का कहकर निकला था पति, 2 दिन बाद मिली लाश, मोबाइल कॉल डिटेल ने खोला सिंगरौली मर्डर केस का राज

Singrauli Murder Case: सिंगरौली के चितरंगी में युवक की हत्या का पुलिस ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया. पत्नी, उसके प्रेमी और एक साथी ने प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी. तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:08 PM IST
शादी में जाने का कहकर निकला था पति, 2 दिन बाद मिली लाश, मोबाइल कॉल डिटेल ने खोला सिंगरौली मर्डर केस का राज
Image Credit: Singrauli Murder CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ajay Dubey

Ajay Dubey

अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
MP के 33 लाख बुजुर्गों-दिव्यांगों को सौगात! CM मोहन ने ट्रांसफर किए ₹203.56 करोड़
Mohan Yadav32 min ago
2
Narmadapuram news2 hrs ago
3
indore news8:40 AM IST
4
Mohan Yadav7:23 AM IST
5
mp news5:39 AM IST