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CM मोहन यादव का ऐलान: तकनीक और नवाचार से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र बनेगा सिंगरौली

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 25 सितंबर को सिंगरौली जिले में हुए बलराम कृषि महोत्सव को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तकनीक और नवाचार के जरिए किसानों का फसल उत्पादन और आमदनी दोनों बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 25, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 08:25 PM IST
CM मोहन यादव का ऐलान: तकनीक और नवाचार से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र बनेगा सिंगरौली

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