CM मोहन यादव का ऐलान: तकनीक और नवाचार से बढ़ेगी किसानों की आमदनी, प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र बनेगा सिंगरौली

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंगरौली की रत्नगर्भा भूमि में अब प्राकृतिक खेती का तेजी से प्रसार हो रहा है. मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस जिले के 3000 से अधिक किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर सिंगरौली जिले को कृषि के मामले में अग्रणी जिला बनाएंगे. ऊर्जाधानी के रूप में मशहूर सिंगरौली जिले को अब प्राकृतिक खेती का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कहा कि हम प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता का विस्तार करेंगे. उद्यानिकी का रकबा 30 लाख हेक्टेयर ले जाएगे. खाद्य प्रसंस्‌करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देंगे. एक जिला-एक उत्पाद से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देंगे. पशुपालन और डेयरी को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंग बनाएगें. उन्होंने कहा कि हम खेती से जुड़े एक लाख किसानों, युवाओं और बेटियों को विशेष प्रशिक्षण देकर प्रदेश में कृषि उद्यमियों की नई पीढ़ी तैयार करेंगे.