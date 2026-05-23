सीएम ने सिंगरौली को दी 552 करोड़ की सौगात, महिलाओं-पेंशन हितग्राहियों के खाते में भेजे करोड़ों

MP CM News: एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगरौली को 552 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी. सीएम ने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में गैस रीफिल के लिए तीन माह की लगभग 115 करोड़ रुपये की अनुदान राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की. वहीं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 33.71 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अंतरित की गई. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं से भी संवाद किया.

इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में नई पहचान बना रहा है और मध्यप्रदेश भी विकास की इस यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है और लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह 1500 रुपये की राशि बहनों के खातों में भेजी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के खजाने में बहनों के कल्याण के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उमंग भवन, सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए लगभग ₹552 करोड़ की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। Add Zee News as a Preferred Source इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश के 33.71… pic.twitter.com/7StrjXezoN — Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) May 23, 2026

आर्थिक रूप से भी बेहद अहम

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि अंतरित करने के साथ ही दिव्यांग हितग्राहियों को ट्राइसाइकिल भी वितरित की गई. वहीं सिंगरौली को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जिला प्रदेश की ऊर्जा का पावर हाउस है और आर्थिक रूप से भी बेहद अहम स्थान रखता है. उन्होंने कहा कि ऊर्जाधानी सिंगरौली अब केवल कोयले के लिए ही नहीं, बल्कि यहां सोने की खदान मिलने की संभावनाओं को लेकर भी चर्चा में है. राज्य सरकार जिले के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यहां रेल, सड़क तथा हवाई सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है.

जल संरक्षण के लिए नई योजनाएं

सीएम ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष एमपी बोर्ड परीक्षाओं में सिंगरौली जिले के पांच विद्यार्थियों ने मेरिट सूची में स्थान हासिल किया है. उन्होंने सिंगरौली को ज्ञान-विज्ञान की धरती बताते हुए कहा कि जिले में चार सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में गांवों की समृद्धि, बिजली-पानी और जल संरक्षण के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान और नदी जोड़ो अभियान के जरिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है.

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