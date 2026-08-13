सिंगरौली बैंक डकैती: 15 करोड़ की लूट का माल खपाने वाला आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साजिश में था अहम रोल

बिहार के जहानाबाद से आरोपी गिरफ्तार

दरअसल, 17 अप्रैल 2026 को दोपहर लगभग 12:50 बजे पांच हथियारबंद बदमाशों ने बैढ़न में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिन-दहाड़े एक दुस्साहसी डकैती को अंजाम दिया. बंदूक की नोक पर बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर बदमाशों ने 15 से 20 मिनट के भीतर लगभग 7 किलोग्राम सोना और ₹20 लाख नकद लूटे और मौके से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार लूटी गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग ₹15 करोड़ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी निगरानी और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के जहानाबाद में छापेमारी की और राहुल राज बघेल को गिरफ्तार किया.