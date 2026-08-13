सिंगरौली बैंक डकैती: 15 करोड़ की लूट का माल खपाने वाला आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साजिश में था अहम रोल

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुए चर्चित बैंक डकैती मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने 17 अप्रैल को बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई करीब 15 करोड़ रुपये की डकैती के मामले में बिहार के जहानाबाद से एक और आरोपी राहुल राज बघेल को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी डकैती की योजना बनाने और घटना के बाद लूटे गए सामान को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभा रहा था.
बिहार के जहानाबाद से आरोपी गिरफ्तार
दरअसल, 17 अप्रैल 2026 को दोपहर लगभग 12:50 बजे पांच हथियारबंद बदमाशों ने बैढ़न में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में दिन-दहाड़े एक दुस्साहसी डकैती को अंजाम दिया. बंदूक की नोक पर बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बनाकर बदमाशों ने 15 से 20 मिनट के भीतर लगभग 7 किलोग्राम सोना और ₹20 लाख नकद लूटे और मौके से फरार हो गए. पुलिस के अनुसार लूटी गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग ₹15 करोड़ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. तकनीकी निगरानी और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बिहार के जहानाबाद में छापेमारी की और राहुल राज बघेल को गिरफ्तार किया.
लूट की साजिश में था अहम रोल
पुलिस के मुताबिक राहुल ने लूट की पूरी साजिश रचने और वारदात के बाद लूटे गए सामान को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी. वह गैंग के सरगना और दूसरे सदस्यों के सीधे संपर्क में था. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस ने उसे तीन दिन की रिमांड पर लिया है. इस दौरान पुलिस उससे गैंग के बाकी सदस्यों, लूट की साज़िश, लूटे गए सामान को संभालने वाले नेटवर्क और बाकी सोने के ठिकाने के बारे में पूछताछ कर रही है.
कई आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी
पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के अनुसार बैंक डकैती मामले में शामिल कई आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है. वहीं फरार संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस की स्पेशल टीमें बिहार और पड़ोसी राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस का दावा है कि इस पूरे अंतर-राज्यीय गिरोह का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा और डकैती में शामिल बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा.
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