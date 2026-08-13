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सिंगरौली बैंक डकैती: 15 करोड़ की लूट का माल खपाने वाला आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साजिश में था अहम रोल

पुलिस ने सिंगरौली के बैढ़न में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई ₹15 करोड़ की डकैती के मामले में मुख्य साजिशकर्ता राहुल राज बघेल को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से अपराध में इस्तेमाल की गई टाटा नेक्सॉन कार और नकद रकम बरामद की गई है.

Written ByAjay DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 13, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:56 AM IST
सिंगरौली बैंक डकैती: 15 करोड़ की लूट का माल खपाने वाला आरोपी बिहार से गिरफ्तार, साजिश में था अहम रोल

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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