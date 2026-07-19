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ड्यूटी के बाद लापता कर्मचारी, अगले दिन कंपनी परिसर में फंदे पर मिला शव, मौत पर उठे सवाल

Singrauli News: सिंगरौली में कंपनी कर्मचारी जगदीश साकेत का शव कंपनी परिसर में पेड़ से लटका मिला. ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन और प्रदर्शन किया. मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 19, 2026, 03:09 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:09 PM IST
ड्यूटी के बाद लापता कर्मचारी, अगले दिन कंपनी परिसर में फंदे पर मिला शव, मौत पर उठे सवाल
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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