ड्यूटी के बाद लापता कर्मचारी, अगले दिन कंपनी परिसर में फंदे पर मिला शव, मौत पर उठे सवाल

पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई

आज सुबह जब कंपनी परिसर के अंदर खोजबीन की गई तो एक पेड़ पर जगदीश साकेत का शव फंदे से लटका मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और टिफिन भी बरामद हुआ है. यही वजह है कि मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं. परिजन मौत को संदिग्ध बता रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. वहीं पुलिस फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है.