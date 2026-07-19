ड्यूटी के बाद लापता कर्मचारी, अगले दिन कंपनी परिसर में फंदे पर मिला शव, मौत पर उठे सवाल

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Singrauli Company News: सिंगरौली जिले में कंपनी के एक कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी है. शनिवार को ड्यूटी खत्म होने के बाद घर नहीं लौटे श्रमिक का शव रविवार सुबह कंपनी परिसर के अंदर एक पेड़ से फंदे पर लटका मिला. घटना के बाद परिजनों, सहकर्मियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. मृतक की पहचान खम्हरिया पंचायत के महदेवा गांव निवासी जगदीश साकेत के रूप में हुई है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
मिली जानकारी के अनुसार, जगदीश साकेत शनिवार सुबह रोजाना की तरह कंपनी में ड्यूटी करने पहुंचे थे. दोपहर करीब 2 बजे उनकी शिफ्ट समाप्त हो गई थी, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं लौटे. जब देर शाम तक उनका कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. परिवार के लोग रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश करते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली.
गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन
रात होते-होते परिजन और ग्रामीण कंपनी परिसर पहुंच गए. आरोप है कि उन्हें कर्मचारी के संबंध में संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी. इसके बाद कंपनी गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और कर्मचारी को खोजने की मांग करने लगे. देर रात तक प्रदर्शन चलता रहा, जिससे मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस और धक्का-मुक्की की स्थिति भी निर्मित हुई.
पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई
आज सुबह जब कंपनी परिसर के अंदर खोजबीन की गई तो एक पेड़ पर जगदीश साकेत का शव फंदे से लटका मिला. शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की और शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई शुरू की. बताया जा रहा है कि घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन और टिफिन भी बरामद हुआ है. यही वजह है कि मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं और सवाल उठ रहे हैं. परिजन मौत को संदिग्ध बता रहे हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. वहीं पुलिस फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है.
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