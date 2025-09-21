सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर होगा काम
सिंगरौली में सोने की खुदाई जल्द होगी शुरू! निकलेगा इतना गोल्ड, 23 हेक्टेयर जमीन पर होगा काम

Singrauli News: सिंगरौली जिला सोने की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है. यहां 18,356 टन सोने का भंडार खोजा गया है. चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के चकरिया गोल्ड ब्लॉक में जल्द ही खनन का काम शुरू होगा.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 21, 2025, 11:36 AM IST
Singrauli Gold Mining: कोयले की नगरी के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश का सिंगरौली ज़िला अब सोने की खदानों के लिए भी जाना जाएगा. चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के सिलफोरी चकरिया सिंघार गांव में ज़मीन के नीचे लगभग 18,356 टन सोने का भंडार खोजा गया है. ज़िला खनन अधिकारी के अनुसार, चकरिया गोल्ड ब्लॉक के लिए एक खनन कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया है और जल्द ही उत्खनन कार्य शुरू हो जाएगा. यह परियोजना 23 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है और इसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रति टन 1.3 ग्राम सोना निकालना है. इससे राज्य सरकार को राजस्व के रूप में महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है.

दरअसल, सिंगरौली चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिलफोरी चकरिया सिंघार गांव में ज़मीन के नीचे दबे खजाने की खुदाई की तैयारी शुरू हो गई है. लगभग 18,356 टन सोने के भंडार की खोज के बाद जल्द ही खुदाई का काम शुरू होने वाला है. ज़िला खनन अधिकारी सविता प्रधान ने बताया कि चकरिया गोल्ड ब्लॉक के लिए  एग्रीमेंट हो चुका है  और खनन कंपनी जल्द ही वहां काम शुरू कर देगी. यह परियोजना 23 हेक्टेयर में फैली है, जिसमें से ज़्यादातर ज़मीन सरकारी और कुछ निजी ज़मीन है. यहां सोने की खदान अगले पांच सालों तक चलेगी. अनुमान है कि प्रति टन 1.3 ग्राम सोना निकाला जाएगा.

लोगों ने की ये मांग
सोने के खनन की खबरें इस क्षेत्र में विकास की उम्मीद जगाती हैं, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदाय ने भी चिंता व्यक्त की है. उनका स्पष्ट कहना है कि वे उचित मुआवजे, पुनर्वास और स्थायी रोजगार के बिना अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे. हमारे इलाके में वर्षों से खनन चल रहा है, लेकिन हमें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है. इस बार हमारी मांग है कि सरकार पहले मुआवजा दे, उसके बाद ही खनन की अनुमति दे.

लोगों का कहना है " सरकार पहले हमें कहीं और बसाए तब ही यहां खुदाई करे. हमारी जमीन हमारी पहचान है. गोल्ड तो निकलेगा, लेकिन उसकी चमक हमारे गांवों तक आनी चाहिए. शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की भी व्यवस्था हो." वहीं माइनिंग अधिकारी सविता प्रधान ने बताया कि "चकरिया गोल्ड ब्लॉक के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कंपनी के साथ करार हो चुका है, और खनन कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा। स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की जाएगी." 

