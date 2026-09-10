बिना बताए कहीं और चली गई थी पत्नी, तलाश में टावर पर चढ़ा पति....बोला- वापस लाओ, तभी उतरूंगा

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र स्थित पिपरा गांव में एक युवक ने जमकर हाई-वोल्टेज ड्रामा किया. अपनी पत्नी के बिना बताए घर से चले जाने से परेशान होकर 28 साल का अरविंद पाल एयरटेल के एक ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया. वह लगातार चिल्लाकर अपनी पत्नी को वापस लाने की मांग कर रहा था. घटना की जानकारी मिलते ही बरगवां पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. कई घंटों की कड़ी मशक्कत और समझाइश के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया.
कई घंटों के बाद उतरा युवक
पुलिस की एक टीम और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक को समझाने-बुझाने की कोशिश करने लगे. घंटों तक चले भारी ड्रामे और लगातार कोशिशों के बाद, उन्हें मनाने पर युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया. सिंगरौली जिले में अपनी मांगें मनवाने के लिए लोगों के मोबाइल टावर पर चढ़ने की बढ़ती घटनाएं पुलिस और प्रशासन के लिए एक लगातार बनी हुई चुनौती बनती जा रही हैं.
पत्नी की तलाश में टावर पर चढ़ा पति
पुलिस ने बताया कि 28 वर्षीय अरविंद पाल 8 सितंबर की रात पत्नी के बिना बताए घर से जाने के बाद आहत था. वह अपनी पत्नी की वापसी की मांग करते हुए एयरटेल के मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कहा कि जब तक उसे वापस नहीं लाया जाता, वह नीचे नहीं उतरेगा. सूचना मिलने पर बरगांव पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे. युवक को समझाने और सुरक्षित नीचे उतारने के लिए घंटों कोशिशें की गईं. आखिरकार, पुलिस के समझाने-बुझाने पर उसे बिना किसी चोट के नीचे उतार लिया गया.
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