सिंगरौली में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर की टीपी मिलने से मचा हड़कंप, जांच तेज

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Singrauli News: सिंगरौली जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर लगातार सामने आ रही शिकायतों, वायरल वीडियो और जनाक्रोश के बाद जिला प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है. लंबे समय से जारी अवैध खनन के खेल पर लगाम लगाने के लिए राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न मार्गों पर औचक जांच अभियान चलाया. कार्रवाई शुरू होते ही रेत माफियाओं और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया.
जांच के दौरान कई ट्रैक्टर और रेत से भरे वाहन प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. कुछ चालक तो अपने वाहन छोड़कर मौके से ही फरार हो गए. संयुक्त टीम ने कई संदिग्ध वाहनों की जांच की और दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया. इसी दौरान अधिकारियों के हाथ एक ऐसा मामला लगा जिसने पूरे अवैध कारोबार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए.
मामले की जांच शुरू
दरअसल, जांच के दौरान एक हाइवा वाहन पकड़ा गया, जिसमें लगी ट्रांजिट पास यानी टीपी बुरहानपुर जिले की पाई गई. हैरानी की बात यह है कि बुरहानपुर और सिंगरौली के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बुरहानपुर की टीपी पर सिंगरौली में खनिज परिवहन कैसे किया जा रहा था. क्या यह दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा है या फिर प्रदेश स्तर पर फैले किसी बड़े अवैध नेटवर्क का हिस्सा? इस खुलासे के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है.
होंगे कई बड़े खुलासे
जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने कहा कि दस्तावेजों की जांच की जा रही है और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. ने साफ कहा कि अवैध खनन और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले में सक्रिय रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.
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