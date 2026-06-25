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सिंगरौली में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर की टीपी मिलने से मचा हड़कंप, जांच तेज

Singrauli Illegal News: सिंगरौली में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने संयुक्त जांच अभियान चलाया. कार्रवाई के दौरान एक हाइवा वाहन में बुरहानपुर की ट्रांजिट पास मिली, जबकि दोनों जिलों के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 25, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:01 PM IST
सिंगरौली में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर की टीपी मिलने से मचा हड़कंप, जांच तेज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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