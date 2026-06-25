सिंगरौली में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई, बुरहानपुर की टीपी मिलने से मचा हड़कंप, जांच तेज

मामले की जांच शुरू

दरअसल, जांच के दौरान एक हाइवा वाहन पकड़ा गया, जिसमें लगी ट्रांजिट पास यानी टीपी बुरहानपुर जिले की पाई गई. हैरानी की बात यह है कि बुरहानपुर और सिंगरौली के बीच करीब 900 किलोमीटर की दूरी है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बुरहानपुर की टीपी पर सिंगरौली में खनिज परिवहन कैसे किया जा रहा था. क्या यह दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा है या फिर प्रदेश स्तर पर फैले किसी बड़े अवैध नेटवर्क का हिस्सा? इस खुलासे के बाद प्रशासन ने मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी है.