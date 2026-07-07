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जबलपुर हाईकोर्ट का फर्जी वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, सिंगरौली का युवक गिरफ्तार

Singrauli News: सिंगरौली के बैढ़न निवासी युवक को जबलपुर हाईकोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा कथित फर्जी और भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. लोकप्रियता बढ़ाने के लिए बनाई गई क्लिप पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 07, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:40 PM IST
जबलपुर हाईकोर्ट का फर्जी वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, सिंगरौली का युवक गिरफ्तार
Image Credit: Jabalpur High Court NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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