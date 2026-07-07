जबलपुर हाईकोर्ट का फर्जी वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, सिंगरौली का युवक गिरफ्तार

मामले की जांच जारी

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सोशल मीडिया पर अपने पेज की लोकप्रियता बढ़ाने और ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से यह वीडियो तैयार किया था. जांच के दौरान वीडियो बनाने में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.