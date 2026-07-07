जबलपुर हाईकोर्ट का फर्जी वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, सिंगरौली का युवक गिरफ्तार

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Jabalpur High Court News: सिंगरौली जिले में सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक और व्यूज पाने की कोशिश एक युवक को महंगी पड़ गई. बैढ़न थाना क्षेत्र के पिपराझापी गांव निवासी 26 वर्षीय अमित कुमार तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने जबलपुर हाईकोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा एक भ्रामक और फर्जी वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया. वीडियो सामने आने के बाद मामला तेजी से चर्चा में आया और इसकी जानकारी उच्च न्यायालय तक पहुंच गई. इसके बाद पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई.
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कथित तौर पर ऐसा वीडियो बनाया, जिसमें हाईकोर्ट की कार्यवाही से जुड़ी भ्रामक सामग्री और आपत्तिजनक टिप्पणियां दिखाई गईं. इसके बाद उसने वीडियो को अपने फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के जरिए प्रसारित कर दिया. सिंगरौली एसपी सियाज के.एम. ने बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद इसकी जांच की गई. शुरुआती जांच में मामला गंभीर पाया गया, क्योंकि इसमें न्यायालय जैसी संवैधानिक संस्था के संबंध में गलत और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने का आरोप सामने आया था.
MP हाईकोर्ट भी सख्त
मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया. जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए. इसके बाद जबलपुर के सिविल लाइन थाने में जीरो पर एफआईआर दर्ज की गई और आगे की जांच के लिए मामला सिंगरौली के बैढ़न थाने को भेजा गया. दस्तावेज मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया.
मामले की जांच जारी
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने सोशल मीडिया पर अपने पेज की लोकप्रियता बढ़ाने और ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से यह वीडियो तैयार किया था. जांच के दौरान वीडियो बनाने में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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