Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhसिंगरौली

सिंगरौली में बड़ा हादसा, खदान धंसने से तीन की मौत, दो महिलाएं गंभीर घायल

Singrauli Accident News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया है. जहां काम कर रहे पांच लोग उसके नीचे दब गए हैं. इस दौरान दो बच्चियों और एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 25, 2026, 06:15 PM IST
Singrauli News: सिंगरौली जिले के चौकी कुंदवार, थाना जियावान अंतर्गत ग्राम परसोहर में मिट्टी निकालने वाली खदान धंसने से बड़ा हादसा हो गया. जहां खदान का एक हिस्सा अचानक बैठ जाने से वहां काम कर रहे पांच लोग उसके नीचे दब गए. इस दुर्घटना में दो बालिकाओं और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.

मिली जानकारी के मुताबिक, गांव के बाहर स्थित खदान में महिलाएं और बालिकाएं खुरपी से मिट्टी निकाल रही थीं. इसी दौरान ऊपर की परत भरभराकर गिर पड़ी और खदान धंस गई, जिससे सभी लोग उसमें फंस गए. चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.

दो महिलाएं हुईं बेहोश 
सूचना मिलते ही चौकी कुंदवार पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों, सरपंच और पुलिस के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. जेसीबी मशीन की मदद से मिट्टी हटाई गई. रेस्क्यू के दौरान दो महिलाओं को बेहोशी की हालत में बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है. घायलों की पहचान कौशल्या सिंह और सकमुनि सिंह के रूप में हुई है.

इलाज के लिए निर्देश
हादसे में दो बालिकाओं और एक महिला की मौत हो गई. पुलिस ने शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है. गांव में फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है. वहीं हादसे को कलेक्टर गौरव बैनल ने गंभीरता से लेते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. साथ ही घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए हैं.

खदान धंसने से हादसा
वहीं देवसर डीएसपी गायत्री तिवारी ने ZEE News को बताया कि खदान धंसने से यह हादसा हुआ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है. प्रशासन यह भी पता लगा रहा है कि खदान में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं.

रिपोर्टः अजय दुबे, सिंगरौली

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

