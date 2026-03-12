'हत्यारों को हो फांसी की सजा...', पवन शाह के परिजनों की मांग, रंग लगाने के विवाद में नाबालिग की हत्या, गुस्साएं भीड़ ने फूंकी गाड़ियां

Singrauli Crime News: सिंगरौली के मोरवा में 15 वर्षीय पवन शाह की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है. होली पर रंग लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपियों ने किशोर की हत्या कर दी. पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग थाने के पास इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे और आरोपियों को फांसी देनी की मांग की.
Trending Photos
Singrauli Crime News: सिंगरौली जिले के मोरवा क्षेत्र में 15 वर्षीय छात्र पलन शाह की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है. पुलिस और परिजनों के मुताबिक होली के दौरान रंग लगाने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में किशोर की हत्या कर दी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल बना हुआ है.
आज पोस्टमार्टम के बाद जब पवन शाह का शव परिजनों के पास पहुंचा तो गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में थाने के पास जमा हो गए और जमकर हंगामा किया. लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की. स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मौके पर भारी बल तैनात कर हालात को संभालने की कोशिश की. काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझाइश देकर मामला शांत कराया. इससे पहले देर रात भी इलाके में तनाव देखने को मिला था. आक्रोशित भीड़ ने एक आरोपी की दुकान और उसकी कार में आग लगा दी. देखते ही देखते आग की लपटों में दुकान और वाहन जलकर खाक हो गए. सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.
घर से निकला छात्र नहीं लौटा घर
दरअसल साईं नगर निवासी पवन शाह 9 मार्च की रात घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. काफी तलाश के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने जांच के दौरान संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद हत्या की साजिश का खुलासा हुआ.
होली पर रंग लगाने के विवाद में हुई थी हत्या
पुलिस के अनुसार 5 मार्च को होली के दौरान एक मुस्लिम युवक को रंग लगाने को लेकर पवन शाह और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था. इसी रंजिश में आरोपियों ने 9 मार्च को पवन को बुलाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी. इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपीयो को गिरफ्तार कर लिया है.
तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही पुलिस
इस पूरे मामले में एसडीओपी राहुल सैयाम का कहना है कि प्रारंभिक जांच में रंग लगाने के विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई है. फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात में और कौन-कौन लोग शामिल थे. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.
ये भी पढ़ें: पिता को 10 हजार की जमानत पर छुड़ाकर लाया बेटा, पिता ने कहा- 'जा मर जा', तो युवक ने सच में दे दी जान
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!