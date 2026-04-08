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MP में TET का चौतरफा विरोध, सिंगरौली में शिक्षकों ने खोला मोर्चा, बोले- 35 साल सेवा के बाद परीक्षा आत्मसम्मान पर चोट

Singrauli Teachers Protest: मध्य प्रदेश में  शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है. सिंगरौली में शिक्षकों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्षों की सेवा के बाद उन्हें दोबारा परीक्षा देना उनकी आत्म-सम्मान के विरुद्ध है.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 09, 2026, 12:57 AM IST
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MP में TET का चौतरफा विरोध, सिंगरौली में शिक्षकों ने खोला मोर्चा, बोले- 35 साल सेवा के बाद परीक्षा आत्मसम्मान पर चोट

Singrauli Teachers Protest: मध्य प्रदेश में प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test) को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है. सिंगरौली जिले में अध्यापक-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई. इस दौरान शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने 35 से 40 वर्षों तक विद्यार्थियों को शिक्षा दी है और अब दोबारा पात्रता परीक्षा लेना उनके आत्मसम्मान के खिलाफ है.

शिक्षकों का कहना है कि सामान्यत किसी भी भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा ली जाती है, लेकिन जो शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं, उनसे इस तरह परीक्षा लेना उचित नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि वे परीक्षा से डरते नहीं हैं, बल्कि यह प्रक्रिया उन्हें अपमानजनक लग रही है. यदि सरकार परीक्षा कराना ही चाहती है तो इसे सभी विभागों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए.

18 अप्रैल को भोपाल में उग्र आंदोलन की चेतावनी 
आंदोलन की चेतावनी देते हुए शिक्षकों ने बताया कि 11 तारीख को वे जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे. इसके बाद भी यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो 18 तारीख को भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी मांग रखी जाएगी. शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा.

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बालाघाट में भी विरोध
वहीं TET परीक्षा के विरोध में जिले भर के स्कूलों से हजारों शिक्षक बालाघाट मुख्यालय पहुंचे. उन्होंने मुलना स्टेडियम में एक सभा की और उसके बाद तकरीबन एक किमी लंबी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया. यहां पर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. उनकी मांग है कि शिक्षकों की जो योग्यता परीक्षा होनी है उसे रद्द किया जाए.

ये भी पढ़ें : MP में UCC पर सियासत तेज, कांग्रेस विधायक ने सरकार को घेरा, बोले-मूलभूत समस्याओं को दबाने की हो रही कोशिश

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