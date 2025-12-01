Advertisement
खून का रिश्ता शर्मसार! सिंगरौली में भाई ही निकला भाई का कातिल, आत्महत्या की झूठी कहानी बनाकर फंसाया, पुलिस के खुलासे से उड़े होश

Singrauli Murder Case: सिंगरौली में भाई ने ही भाई की हत्या कर परिवार के साथ मिलकर आत्महत्या की झूठी कहानी रची. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ में मामला बेनकाब हुआ. आरोपी भाई गिरफ्तार, परिवार के अन्य सदस्य जमानत पर. पुलिस टीम को 10 हजार रुपये का पुरस्कार मिला.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:30 PM IST
सिंगरौली में भाई ही निकला भाई का कातिल
सिंगरौली में भाई ही निकला भाई का कातिल

Singrauli Crime News: सिंगरौली जिले के बैढ़न कोतवाली अंतर्गत खुटार चौकी क्षेत्र में 28 नवंबर की रात हुई संदिग्ध मौत का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया. परिवार इसे आत्महत्या बता रहा था, लेकिन पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि संजीत कुमार शाह की मौत सामान्य नहीं थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से दम घुटने की पुष्टि होने के बाद मामला हत्या की श्रेणी में आ गया.

जांच के दौरान परिवार के बयान बदलते रहे, जिससे पुलिस को शक गहरा हुआ. पूछताछ में पता चला कि संजीत की हत्या उसके छोटे भाई कृष्णा प्रसाद शाह ने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर की थी. मृतक अक्सर शराब पीकर कमाई उड़ाता था और कुछ समय पहले भाभी से जुड़े विवाद को लेकर घर में तनाव बढ़ गया था. हत्या के बाद परिवार ने मिलकर फांसी का नाटक रचा और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

घटना ने इलाके में सनसनी 
सघन पूछताछ में कृष्णा प्रसाद ने पूरा अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि माता, पिता, पत्नी और दादा को मामले में शामिल होने के कारण जमानत पर छोड़ा गया है. इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.

(रिपोर्टः अजय दुबे, सिंगरौली)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

