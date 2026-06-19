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केरल में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, सिंगरौली पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग से आरोपी को पकड़ा, पीड़िता भी बरामद

Singrauli Police News: सिंगरौली में पुलिस ने युवती के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी रवि को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी पीड़िता को बंधक बनाकर केरल ले गया था. आरोपी पहले इसी युवती से शादी की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा था.

Written ByAjay DubeyEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 19, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:09 PM IST
केरल में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, सिंगरौली पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग से आरोपी को पकड़ा, पीड़िता भी बरामद
Image Credit: Singrauli Crime News

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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