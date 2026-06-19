केरल में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, सिंगरौली पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग से आरोपी को पकड़ा, पीड़िता भी बरामद

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Singrauli Crime News: सिंगरौली जिले के जियावन थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि कुशवाहा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी युवती को अपने साथ विभिन्न शहरों से होते हुए केरल के तिरुवनंतपुरम ले गया था. वहां किराए के मकान में युवती को उसकी इच्छा के खिलाफ बंधक बनाकर रखा गया और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, 29 मई को युवती के पिता ने जियावन थाने में बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, साइबर ट्रैकिंग और लगातार निगरानी के जरिए युवती की तलाश शुरू की. पुलिस टीम ने युवती को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
वहीं पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी रवि को गिरफ्तार किया. न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है और मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.
दोषियों पर होगी कार्रवाई
गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में रवि युवती से शादी की मांग को लेकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, जिसके बाद वह क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था. अब उसी युवक की गिरफ्तारी गंभीर आपराधिक आरोपों में होने के बाद पूरे इलाके में यह मामला फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.
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