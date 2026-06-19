केरल में बंधक बनाकर युवती से दुष्कर्म, सिंगरौली पुलिस ने साइबर ट्रैकिंग से आरोपी को पकड़ा, पीड़िता भी बरामद

दोषियों पर होगी कार्रवाई

गौरतलब है कि इसी वर्ष जनवरी में रवि युवती से शादी की मांग को लेकर एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था, जिसके बाद वह क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था. अब उसी युवक की गिरफ्तारी गंभीर आपराधिक आरोपों में होने के बाद पूरे इलाके में यह मामला फिर से चर्चा का केंद्र बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.