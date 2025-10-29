Advertisement
हैलो, मैं मुख्य सचिव बोल रहा हूं...ठगों ने कलेक्टर को फोन कर दिए निर्देश, बाप-बेटे समेत 3 गिरफ्तार

MP News: सिंगरौली जिले में डीएमएफ फंड से जुड़ा एक बड़ा फर्जीवाड़ा टल गया है. एक शातिर ठग ने खुद को राज्य का मुख्य सचिव बताकर कलेक्टर गौरव बैनल को फोन किया और WhatsApp पर तत्काल काम निपटाने के निर्देश दिए.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 29, 2025, 01:00 PM IST
Singrauli News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के कलेक्टर से धोखाधड़ी की कोशिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटना में एक आरोपी ने खुद को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बताकर कलेक्टर गौरव बैनल को फोन किया और उनके मोबाइल फोन पर एक WhatsApp मैसेज भेजा. मैसेज में DMF फंड से जुड़े काम तुरंत पूरे करने के निर्देश थे.

दरअसल, सिंगरौली जिले में एक युवक ने खुद को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव (चीफ सेक्रेटरी) बताकर कलेक्टर गौरव बैनल को डीएमएफ फंड से जुड़ा काम तुरंत कराने के लिए फोन किया.  कलेक्टर को शक हुआ लेकिन उन्होंने शांत रहकर जाल बिछाया और पुलिस की मदद से जालसाजों को पकड़ लिया. सोमवार को जब आरोपी कलेक्ट्रेट पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया. जांच में पता चला कि मास्टरमाइंड भोपाल का रहने वाला और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट सचिन कुमार मिश्रा है. क्योंकि पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि सचिन कुमार मिश्रा ने ही कलेक्टर को ऐसे निर्देश देकर ठगी की पूरी साजिश रची थी. इसके बाद पुलिस ने अगले दिन मुख्य आरोपी सचिन कुमार मिश्रा को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया.  इस ठगी में पिता-पुत्र समेत तीन लोग शामिल थे. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कलेक्टर की सूझबूझ से टला बड़ा फ्रॉड
कलेक्टर गौरव बैनल को ऐसे अजीब निर्देश पर तुरंत शक हो गया. एक तरफ उन्होंने आरोपी से संपर्क बनाए रखा और उसे भरोसा दिलाया कि निर्देशों का पालन किया जा रहा है, ताकि उसे कोई शक न हो. दूसरी तरफ उन्होंने मैसेज की गोपनीय जांच शुरू की, पुलिस अधीक्षक को बताया और जाल बिछाने का प्लान बनाया. कलेक्टर की सूझबूझ से जिले में एक बड़ा फ्रॉड टल गया.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. सिंगरौली की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

 

