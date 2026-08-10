ट्रांसफर न होने से पुलिसकर्मी ने उठाया आत्मघाती कदम, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

सुसाइड नोट में राकेश गांगले ने अपने ट्रांसफर को लेकर लंबे समय से परेशान होने की बात लिखी है. उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से खरगोन जिले के रहने वाले थे और उनका परिवार सिंगरौली से करीब एक हजार किलोमीटर दूर था. नोट में पिता की खराब तबीयत और बेटियों की शादी की जिम्मेदारी का भी जिक्र किया गया है.



अधिकारियों पर आरोप

राकेश गांगले ने दावा किया है कि उन्होंने भोपाल स्थित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कई बार ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए, लेकिन उनकी समस्या पर सुनवाई नहीं हुई. सुसाइड नोट में उन्होंने पत्रकारों और शासन-प्रशासन से पुलिसकर्मियों की पारिवारिक एवं स्थानांतरण संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने की अपील भी की है. वहीं, सुसाइड नोट में उन्होंने सिंगरौली के अपने स्टाफ को पूरी तरह बेकसूर बताया है और स्पष्ट किया है कि उनके इस कदम के लिए स्थानीय स्टाफ को जिम्मेदार न ठहराया जाए.