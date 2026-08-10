ट्रांसफर न होने से पुलिसकर्मी ने उठाया आत्मघाती कदम, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

राज्य चुनें
Singrauli Police News: सिंगरौली जिले में पुलिस विभाग के एक कर्मचारी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. स्पेशल ब्रांच में चालक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ राकेश गांगले ने 9 और 10 अगस्त की दरम्यानी रात आत्मघाती कदम उठाया. घटना के बाद मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है.
सुसाइड नोट में राकेश गांगले ने अपने ट्रांसफर को लेकर लंबे समय से परेशान होने की बात लिखी है. उन्होंने बताया कि वह मूल रूप से खरगोन जिले के रहने वाले थे और उनका परिवार सिंगरौली से करीब एक हजार किलोमीटर दूर था. नोट में पिता की खराब तबीयत और बेटियों की शादी की जिम्मेदारी का भी जिक्र किया गया है.
अधिकारियों पर आरोप
राकेश गांगले ने दावा किया है कि उन्होंने भोपाल स्थित वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष कई बार ट्रांसफर के लिए आवेदन दिए, लेकिन उनकी समस्या पर सुनवाई नहीं हुई. सुसाइड नोट में उन्होंने पत्रकारों और शासन-प्रशासन से पुलिसकर्मियों की पारिवारिक एवं स्थानांतरण संबंधी समस्याओं पर ध्यान देने की अपील भी की है. वहीं, सुसाइड नोट में उन्होंने सिंगरौली के अपने स्टाफ को पूरी तरह बेकसूर बताया है और स्पष्ट किया है कि उनके इस कदम के लिए स्थानीय स्टाफ को जिम्मेदार न ठहराया जाए.
स्पेशल ब्रांच में तैनात थे
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया. सोमवार को नायब तहसीलदार की मौजूदगी में आवश्यक कार्रवाई की गई. परिवार के खरगोन से पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी. इसको लेकर सीएसपी विंध्यनगर ललित बैरागी ने बताया कि मृतक स्पेशल ब्रांच में चालक प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे और खरगोन जिले के निवासी थे. मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ट्रांसफर संबंधी परेशानी का उल्लेख किया गया है. पुलिस मामले में अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट