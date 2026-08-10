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ट्रांसफर न होने से पुलिसकर्मी ने उठाया आत्मघाती कदम, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

MP Police Transfers News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. स्पेशल ब्रांच के चालक प्रधान आरक्षक ने आत्महत्या कर ली है. मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिसकर्मी का ट्रांसफर न होने के चलते यह कदम उठाया है. इसकी जानकारी सुसाइड नोट से मिली है.

Written BySatish TamboliEdited ByManish kushawah
Published: Aug 10, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:47 PM IST
ट्रांसफर न होने से पुलिसकर्मी ने उठाया आत्मघाती कदम, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

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कबीरधाम जिले से रिपोर्टर हैं सतीश तांबोली

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