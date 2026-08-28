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रक्षाबंधन पर सिंगरौली पुलिस की अनोखी पहल, चालान की जगह बांटे 100 हेलमेट

Singrauli Police News: रक्षाबंधन पर सिंगरौली पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिली है. इस दौरान पुलिस ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों का चालान काटने के बजाय 100 हेलमेट दिए. महिला पुलिसकर्मियों ने राखी बांधकर सुरक्षित ड्राइविंग का संकल्प दिलाया.

Written ByAjay DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Aug 28, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 01:43 PM IST
रक्षाबंधन पर सिंगरौली पुलिस की अनोखी पहल, चालान की जगह बांटे 100 हेलमेट
Image Credit: ZEE MEDIA

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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