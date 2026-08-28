रक्षाबंधन पर सिंगरौली पुलिस की अनोखी पहल, चालान की जगह बांटे 100 हेलमेट

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Singrauli News: सिंगरौली में रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अलग अंदाज में लोगों को जागरूक किया. पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाते मिले लोगों का चालान काटने के बजाय उन्हें हेलमेट बांटे. पुलिस पेट्रोल पंप परिसर में यातायात पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की जानकारी दी गई. पुलिस की ओर से कुल 100 हेलमेट वितरित किए गए.
रक्षाबंधन के त्योहार को पुलिस ने सड़क सुरक्षा के संदेश से जोड़ दिया. वाहन चालकों को हेलमेट देने के साथ महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें तिलक लगाया और राखी भी बांधी. राखी बांधते समय पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों से सुरक्षित वाहन चलाने का वादा लिया. पुलिस ने समझाया कि सड़क पर छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है. हेलमेट सिर्फ पुलिस की कार्रवाई या चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि हादसे के समय सिर की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.
पुलिस की लोगों से अपील
सिंगरौली पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें. बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट जरूरी है. पुलिस ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें. नशे की हालत में ड्राइविंग करने से भी बचें. इसके अलावा वाहन की रफ्तार निर्धारित सीमा में रखें और यातायात संकेतों का पालन करें. पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है. हर वाहन चालक को अपनी और दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी होगी.
जागरूकता पर दिया जोर
रक्षाबंधन पर सिंगरौली पुलिस की इस पहल में कार्रवाई से ज्यादा जागरूकता पर जोर दिया गया. पुलिस ने लोगों को संदेश दिया कि त्योहार पर मिला हेलमेट सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि सुरक्षित घर लौटने की याद दिलाता रहेगा. पुलिस ने कहा कि चालान करने से बेहतर है कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया जाए. 100 वाहन चालकों को हेलमेट देकर उनसे इसे नियमित पहनने का संकल्प लिया गया. पुलिस की इस पहल से सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई.
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