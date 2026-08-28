रक्षाबंधन पर सिंगरौली पुलिस की अनोखी पहल, चालान की जगह बांटे 100 हेलमेट

पुलिस की लोगों से अपील

सिंगरौली पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें. बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट जरूरी है. पुलिस ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें. नशे की हालत में ड्राइविंग करने से भी बचें. इसके अलावा वाहन की रफ्तार निर्धारित सीमा में रखें और यातायात संकेतों का पालन करें. पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है. हर वाहन चालक को अपनी और दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी समझनी होगी.