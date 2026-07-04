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सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 6 अधिकारियों का तबादला, 2 नए अधिकारी संभालेंगे कमान

Singrauli Police Transfer: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सिंगरौली जिले में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों का तबादला किया है, जबकि जेल में 2 नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है.

Written ByAjay DubeyEdited By:Pooja
Published: Jul 04, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:09 AM IST
सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 6 अधिकारियों का तबादला, 2 नए अधिकारी संभालेंगे कमान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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