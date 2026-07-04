सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 6 अधिकारियों का तबादला, 2 नए अधिकारी संभालेंगे कमान

इन अधिकारियों का हुआ तबादल

जारी आदेश के बाद पुलिस महकमे में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इसे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. जारी आदेश के अनुसार कार्यवाहक निरीक्षक जितेंद्र सिंह भदोरिया का सिंगरौली से डिंडोरी, कार्यवाहक रक्षित निरीक्षक (यातायात) दीपेंद्र सिंह कुशवाहा का सिंगरौली से रीवा, उप निरीक्षक अभिषेक पांडे, उप निरीक्षक अरुण सिंह का सतना और उप निरीक्षक सुधाकर सिंह का सीधी एवं उप निरीक्षक मनोज सिंह चौहान का जबलपुर स्थानांतरण किया गया है. सभी अधिकारियों को जल्द नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.