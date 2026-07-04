सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 6 अधिकारियों का तबादला, 2 नए अधिकारी संभालेंगे कमान

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Singrauli Police Transfer: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय, भोपाल मे पुलिस विभाह में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जारी तबादला आदेश के तहत सिंगरौली जिले में पदस्थ 6 निरीक्षक और उपनिरीक्षकों का अन्य जिलों में तबादला कर दिया गया है. वहीं जिले में दो नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है.
पुलिस मुख्यालय ने आदेश किया जारी
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह तबादले प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. नए अधिकारियों की नियुक्ति के बाद उन्हें अलग-अलग थानों और शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इस बदलाव का मकसद पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाना और कामकाज को अधिक सुचारु तरीके से संचालित करना है.
इन अधिकारियों का हुआ तबादल
जारी आदेश के बाद पुलिस महकमे में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. इसे प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. जारी आदेश के अनुसार कार्यवाहक निरीक्षक जितेंद्र सिंह भदोरिया का सिंगरौली से डिंडोरी, कार्यवाहक रक्षित निरीक्षक (यातायात) दीपेंद्र सिंह कुशवाहा का सिंगरौली से रीवा, उप निरीक्षक अभिषेक पांडे, उप निरीक्षक अरुण सिंह का सतना और उप निरीक्षक सुधाकर सिंह का सीधी एवं उप निरीक्षक मनोज सिंह चौहान का जबलपुर स्थानांतरण किया गया है. सभी अधिकारियों को जल्द नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.
इन अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
वहीं सिंगरौली जिले को भी दो नए तबादला हुआ है. कार्यवाहक उप निरीक्षक राजमणि अहिरवार का सीधी से सिंगरौली और निरीक्षक राजेश चंद्र मिश्रा का उमरिया से सिंगरौली तबादला किया गया है. इन नई नियुक्तियों के बाद जिले की पुलिस व्यवस्था में नई जिम्मेदारियों का बंटवारा होगा. पुलिस मुख्यालय के इस तबादला आदेश को सिंगरौली पुलिस महकमे का बड़ा प्रशासनिक बदलाव माना जा रहा है.
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