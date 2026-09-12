Add Zee Business As A Preferred Source
App

सिंगरौली में SDM की गाड़ी का घेराव: जर्जर स्कूल को लेकर भड़के ग्रामीण, लाठी-डंडे लेकर रोका रास्ता

Singrauli News: सिंगरौली जिले में जर्जर प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. नाराज ग्रामीणों ने हाथ में लाठी-डंडे लेकर देवसर SDM के वाहन का घेराव कर रास्ता रोक दिया.

Written ByAjay DubeyEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 12, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 08:50 AM IST
सिंगरौली में SDM की गाड़ी का घेराव: जर्जर स्कूल को लेकर भड़के ग्रामीण, लाठी-डंडे लेकर रोका रास्ता

About the Author

Ajay Dubey

Ajay Dubey

अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खजुराहो में जापानी युवक खोकी का देसी अंदाज, फ्री में पिला रहा लोगों को चाय
2
3
4
5