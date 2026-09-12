सिंगरौली में SDM की गाड़ी का घेराव: जर्जर स्कूल को लेकर भड़के ग्रामीण, लाठी-डंडे लेकर रोका रास्ता

जर्जर स्कूल को लेकर भड़के ग्रामीण

हालात तब और बिगड़ गए जब लाठी-डंडे लिए हुए कुछ लोग SDM की गाड़ी के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और रास्ता रोक दिया. ग्रामीणों ने गाड़ी को आगे बढ़ने देने से पहले जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी की इमारतों की तुरंत मरम्मत का पक्का भरोसा दिलाने की जोरदार मांग की. ग्रामीणों का आक्रामक रुख देखकर SDM ने समझदारी से काम लिया. वे गाड़ी से बाहर निकले और भीड़ को शांत किया. इसके बाद SDM ने खुद जर्जर स्कूल परिसर का मुआयना किया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत मरम्मत का काम शुरू करने का निर्देश दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण SDM की गाड़ी को रोकते और लाठी-डंडे लेकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं.