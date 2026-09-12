सिंगरौली में SDM की गाड़ी का घेराव: जर्जर स्कूल को लेकर भड़के ग्रामीण, लाठी-डंडे लेकर रोका रास्ता

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बुनियादी सुविधाओं की कमी और बच्चों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. गन्नई गजरहिया इलाके में आयोजित जन-विश्वास अभियान कैंप के खत्म होने के बाद ग्रामीणों का सब्र जवाब दे गया. स्थानीय प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र की लंबे समय से खस्ताहाल स्थिति से परेशान होकर, नाराज ग्रामीणों ने देवसर SDM के काफिले को घेर लिया.
सिंगरौली में SDM की गाड़ी का घेराव
दरअसल, गन्नई गजरहिया गांव में जनविश्वास अभियान का शिविर लगा था. शिविर खत्म होते ही ग्रामीणों ने देवसर एसडीएम श्रीकृष्णा की गाड़ी को रोक लिया. कुछ लोगों ने लाठी लगाकर रास्ता बंद कर दिया. ग्रामीणों की मांग थी कि अधिकारी उनके मोहल्ले के टूटे-फूटे स्कूल और आंगनबाड़ी को खुद आकर देखें. हंगामा होते ही एसडीएम गाड़ी से नीचे उतरे और ग्रामीणों से बात की. ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की हालत बहुत खराब है, बारिश में दीवारों में सीलन आ जाती है जिससे बच्चों को परेशानी होती है.
जर्जर स्कूल को लेकर भड़के ग्रामीण
हालात तब और बिगड़ गए जब लाठी-डंडे लिए हुए कुछ लोग SDM की गाड़ी के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और रास्ता रोक दिया. ग्रामीणों ने गाड़ी को आगे बढ़ने देने से पहले जर्जर स्कूल और आंगनबाड़ी की इमारतों की तुरंत मरम्मत का पक्का भरोसा दिलाने की जोरदार मांग की. ग्रामीणों का आक्रामक रुख देखकर SDM ने समझदारी से काम लिया. वे गाड़ी से बाहर निकले और भीड़ को शांत किया. इसके बाद SDM ने खुद जर्जर स्कूल परिसर का मुआयना किया और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को तुरंत मरम्मत का काम शुरू करने का निर्देश दिया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ग्रामीण SDM की गाड़ी को रोकते और लाठी-डंडे लेकर विरोध-प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
तुरंत स्कूल का किया निरीक्षण
इस बीच, SDM ने बताया कि शाम को कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब वे जा रहे थे, तो कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए और उन्हें स्कूल से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया. इसके बाद उन्होंने खुद मौके पर जाकर स्कूल का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द काम करने के निर्देश दिए.
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