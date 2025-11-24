सिंगरौली में प्रदूषण का अटैक! AQI 300 के पार; स्वास्थ्य पर मंडराया संकट

Singrauli Air Pollution Crisis: सिंगरौली जिले में वायु प्रदूषण ने गंभीर रूप ले लिया है. आज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई क्षेत्रों में 300 के पार दर्ज किया गया, जिसे गंभीर श्रेणी माना जाता है. ट्रॉमा सेंटर क्षेत्र में AQI 356 तक पहुंच गया, जबकि जयंत क्षेत्र में यह 326 रिकॉर्ड हुआ. एनटीपीसी क्षेत्र में स्तर 104 के करीब पाया गया, जो भले कम हो, लेकिन सुरक्षित सीमा में नहीं माना जाता. बढ़ते प्रदूषण के कारण जिले में बच्चों, बुजुर्गों और सामान्य लोगों तक को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि सिंगरौली में उड़ती ऐश/राख, कोयला परिवहन, भारी वाहनों की आवाजाही और पावर प्लांट्स की चिमनियों से निकलता धुआं प्रदूषण के मुख्य कारण हैं. जिले में वायु गुणवत्ता पहले भी खराब रहती थी, लेकिन इस बार AQI का 300 के पार पहुंचना स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक संकेत है. कई इलाकों में धुंध जैसी परत छाने से वातावरण और दृश्यता दोनों प्रभावित हो रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, मास्क पहनने और संवेदनशील लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

सिंगरौली में प्रदूषण का अटैक

0 से 50 तक का स्तर अच्छा माना जाता है, जिसमें हवा साफ और स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता. 51 से 100 संतोषजनक श्रेणी है, जिसमें संवेदनशील लोगों को हल्की परेशानी हो सकती है. 101 से 200 मध्यम स्तर है, जिसमें दमा और हृदय रोगियों को दिक्कत बढ़ सकती है. 201 से 300 बहुत खराब श्रेणी मानी जाती है, जिसमें सांस संबंधी समस्याएं बढ़ती हैं. 301 से 400 गंभीर स्तर है, जिसमें सामान्य लोगों के लिए भी बाहर रहना हानिकारक हो जाता है. जबकि 401 से 500 बेहद गंभीर/खतरनाक माना जाता है, जिसमें स्वास्थ्य पर आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं. वर्तमान हालात को देखते हुए सिंगरौली इन खतरनाक श्रेणियों के बेहद करीब पहुंच चुका है. (रिपोर्टः अजय दुबे, सिंगरौली)

