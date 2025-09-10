सिंगरौली में अंधविश्वास की हद पार! मुर्दा को जिंदा करने के लिए झारखंड से आया तांत्रिक; शव को जीवित करने का किया दावा
सिंगरौली में अंधविश्वास की हद पार! मुर्दा को जिंदा करने के लिए झारखंड से आया तांत्रिक; शव को जीवित करने का किया दावा

 MP News: सोशल मीडिया पर इन दिनों अंधविश्वाश से जुड़ा एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में एक तांत्रिक को शव पर बार-बार पानी छिड़कते देखा जा रहा है. दावा किया गया कि ये कृत्य शव को फिर से जिंदा करने के लिए किया जा रहा था.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 03:23 PM IST
Singrauli News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां अंधविश्वास के नाम पर मुर्दे के साथ घंटों तमाशा होते रहा और लोग उसे मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहें. अंधविश्वास की आड़ में लाश को जिंदा करने के लिए लोगों ने झारखंड से एक तांत्रिक को बुलाया, और फिर मुर्दा को दोबारा से जिंदा करने के लिए उससे झाड़ फूंक की प्रक्रिया करवाई. ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है. 

क्या है पूरा मामला
ये पूरी घटना सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके की है. यहां अंधविश्वास के नाम अजीबो-गरीब करतब करने की तस्वीर सामने आई है. अंधविश्वास का भूत लोगों के दिमाग पर इस कदर बैठ जाता है लोग अपनी सोचने की क्षमता खो बैठते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ तेजवली सिंह के परिजनों के साथ. दरअसल, तेजवली सिंह को देर रात एक सर्पदंश हुआ. परिजनों ने तुरंत उसे चितरंगी अस्पताल में भर्ती कराया जहां सुबह करीब चार बजे तक वह जिंदा था. हालांकि बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और फिर यहां से शुरू हुआ अंधविश्वास का अंधा खेल.

झारखंड से आया तांत्रिक 
तेजवली सिंह की मौत उसके परिजनों को हजम नहीं हुई. फिर सुबह 9 बजे शव को अस्पताल से बाहर लाया गया और एक सरकारी स्कूल के मैदान में ले जाया गया. स्कूल के मैदान में परिजनों के साथ झारखंड से आया हुआ सर्प झाड़ने वाला तांत्रिक भी शामिल था. तांत्रिक द्वारा स्कूल में ही शव के ऊपर झाड़-फूंक का सिलसिला चलता रहा और आसपास मौजूद लोग इस शव के साथ घंटों चले इस तमाशे को मोबाइल में रिकॉर्ड करते रहे. 

वीडियो में दिखी सच्चाई
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे तांत्रिक लाश के ऊपर बार-बार पानी का छिड़काव कर रहा है. ये प्रकिया लगभग आधे घंटे तक चलती रही और आसपास मौजूद लोग भी इस अजीब कृत्य को ध्यान से देखते रहे मानो लाश अभी उठ के भागने लगेगा. भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स ने चल रहे तमाशे पर कोई आपत्ति नहीं जताई. हालांकि इस झाड़-फूंक तंत्र विद्या के बाद भी शव ज्यों का त्यों था परिजनों ने आखिरकार दोपहर बारह बजे शव को घर पर लाया. अब सवाल ये है कि देश में इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाओं होने के बावजूद लोग आज भी अंधविश्वास में क्यों फंसे हैं. रिपोर्ट: अजय दुबे, सिंगरौली

