ड्यूटी पर लौटने दिल्ली के लिए निकला जवान, लेकिन सिर्फ पहुंचा सामान, कहां हुआ लापता?

Army Jawan Went Missing-मध्यप्रदेश के सिंगरौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भारतीय सेना का जवान अपने घर से ड्यूटी और पोस्टिंग पर तैनाती के लिए घर से निकला लेकिन दिल्ली नहीं पहुंचा. दिल्ली में रेजीमेंट के लोगों ने बताया कि जवान का सामान तो फ्लाइट में मिला लेकिन जवान दिल्ली नहीं पहुंचा. जवान के परिवार और रेजिमेंट के लोगों की माने तो जवान शैलेश कुमार दुबे का कल ही मणिपुर स्थित रेजिमेंट में पोस्टिंग का रिपोर्टिंग टाइम भी निर्धारित था. लेकिन अब उसका फोन नहीं लग रहा है और न ही किसी तरह का संपर्क हो पा रहा है. लापता जवान की खोज खबर के लिए पुलिस से मदद मांगी गई है.

वाराणसी से दिल्ली की पकड़ी थी फ्लाइट

जानकारी के अनुसार, सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पचोर निवासी शैलेश कुमार दुबे, वर्तमान में भारतीय सेना 4 महार रेजीमेंट में तैनात है. शैलेश 14 दिसंबर को अपने बैढन स्थित घर से अपनी पोस्टिंग वाली जगह 4 महार रेजीमेंट मणिपुर के लिए रवाना हुआ था. जवान शैलेश की फ्लाइट वाराणसी से दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट 15 दिसंबर सुबह 7 बजे की थी, जो किसी वजह से कैंसिल हो गई.

दूसरी फ्लाइट में सिर्फ पहुंचा सामान

फ्लाइट कैंसिल होने के बाद जवान शैलेश से दूसरी फ्लाइट पकड़ी, जो सुबह 9 बजे दिल्ली से रवाना हुई. लेकिन दिल्ली पहुंची फ्लाइट में जवान नहीं पहुंचा सिर्फ उसका सामान पहुंचा. रेजीमेंट द्वारा परिजनों को बताया गया कि जवान का सामान पहुंचा है, लेकिन जवान फ्लाइट से नहीं आया. 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी जवान का पता नहीं चल सका है.

परिजनों ने पुलिस से मांगी मदद

जवान का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है, ऐसे में परेशान परिजनों ने पुलिस से लापता जवान को ढूंढने की गुहार लगाई है. सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सेना का जवान कहां गायब हो गया. 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

परिजन पहुंचे वाराणसी

सिंगरौली जिले के बैढन कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने बताया कि सेना का जवान बनारस से गायब हुआ है. कल शाम को जवान की अपने परिजनों से बात हुई थी. अब तक जवान का कुछ पता नहीं चल पाया है. जवान के परिजन वाराणसी गए हैं, वहां रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगा. पुलिस लगातार संपर्क कर पता लगाने की कोशिश कर रही है.

