यात्रियों की खत्म हुई लंबी परेशानी, अब सिंगरौली से भोपाल के बीच सातों दिन दौड़ेगी ट्रेन, फटाफट जानें नाम

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के सिंगरौली और सीधी जिलों के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. अब सिंगरौली और भोपाल के बीच यात्रा के लिए हफ्ते में सातों दिन ट्रेन सेवा उपलब्ध है. सीधी के सांसद डॉ.राजेश मिश्रा ने बैढ़न में अपने कार्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि पहले सीमित ट्रेन सेवा के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें होती थीं, इसलिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हफ्ते में सातों दिन ट्रेन सेवा शुरू करने का अनुरोध किया था, जिसे अब मंज़ूरी मिल गई है.

अब सिंगरौली से भोपाल के बीच सातों दिन दौड़ेगी ट्रेन

दरअसल, ऊर्जाधानी के नाम से मशहूर सिंगरौली ज़िले के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है. सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की खास कोशिशों से अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और सिंगरौली के बीच हफ्ते के सातों दिन रेगुलर ट्रेन सर्विस पक्की हो गई है. डॉ.मिश्रा ने बैढ़न में अपने ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऐतिहासिक उपलब्धि की आधिकारिक घोषणा की. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर इलाके की समस्याओं के बारे में उन्हें बताया था.

जानें ट्रेनों के नाम

नए सिस्टम के तहत धनबाद-भोपाल-धनबाद ट्रेन (11631-11632) हफ्ते में तीन दिन सिंगरौली होते हुए चलेगी रविवार, बुधवार और शनिवार. चोपन-भोपाल-चोपन ट्रेन (11633-11634) हर सोमवार को चलेगी. इसके अलावा सिंगरौली-भोपाल-सिंगरौली ट्रेन (22165-22166) हफ्ते में तीन दिन चलेगी: मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार. इससे सिंगरौली और भोपाल के बीच हफ्ते के सातों दिन रेगुलर रेल कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

