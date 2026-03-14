सिंगरौली में मजदूर की मौत के बाद बवाल, भीड़ ने की जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियां तोड़ी

Stone Pelting and Vandalism in Singrauli-मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र स्थित एक पावर प्लांट में शनिवार को मजदूर की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया. मजदूर के मौत से गुस्साए मजदूरों ने प्लांट परिसर में तोड़फोड़ करते हुए आग लगा दी.हालांकि आग की पुष्टि नहीं हुई है. मजदूरों का आरोप है कि घटना के बाद कंपनी ने कुछ समय तक मजदूर का शव छिपा लिया था और किसी को घटना की जानकारी नहीं दी गई. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है.

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