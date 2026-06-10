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एमपी में भगवान भरोसे मरीज! अस्पताल में गार्ड कर रहा लोगों का इलाज, डॉक्टर-नर्स सब गायब

Singrauli News: सिंगरौली जिले के चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक सिक्योरिटी गार्ड को डॉक्टर या नर्स की गैर-मौजूदगी में मरीज को ड्रिप लगाते हुए कैमरे में कैद किया गया.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jun 10, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:55 AM IST
एमपी में भगवान भरोसे मरीज! अस्पताल में गार्ड कर रहा लोगों का इलाज, डॉक्टर-नर्स सब गायब
Image Credit: एआई जनरेटेड फोटो

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार Zee न्यूज़ में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर बड़ी-छोटी खबर पर पैनी नजर रखना ही इनका पेशा है. क्राइम, पॉलिटिक्स और राज्यों की सॉफ्ट स्टोरीज़ पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत है. डिजिटल पत्रकारिता में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. रंजना की पत्रकारिता की शुरूआत ETV भारत से हुई, जहां प्रोडक्शन पैनल टीम के साथ काम किया. इसके अलावा  APN न्यूज़ में भी इन्होंने काम किया है, यहां पर बॉलीवुड और लाइफस्टाइल बीट्स को बेहद सटीक तरह से कवर किया है. शैक्षणिक की बात की जाए, तो रंजना कहार ने बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री है. रंजना से आप Ranjana.Kaharindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

 

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