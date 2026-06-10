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Singrauli News: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कथित तौर पर अस्पताल का एक सिक्योरिटी गार्ड भर्ती मरीजों को IV ड्रिप लगाते हुए दिख रहा है. इस वीडियो के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और अस्पताल के कामकाज पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं.
दरअसल, चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड कथित तौर पर मरीजों को ड्रिप चढ़ाते हुए दिख रहा है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि चितरंगी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टरों के बजाय गार्ड और वार्ड बॉय संभाल रहे हैं. वहीं डॉक्टर और जिम्मेदार स्टाफ अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं.
'क्या कर सकते हो, हटवा दो मुझे'
जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले राकेश मौर्य ने इस पर आपत्ति जताई, तो सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर जवाब दिया, "क्या कर सकते हो,हटवा दो मुझे." यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. राकेश का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले भी अस्पताल में वार्ड बॉयज द्वारा इंजेक्शन और IV ड्रिप लगाने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जो साफ तौर पर सिस्टम में गंभीर कमियों की ओर इशारा करते हैं.
डॉक्टर और जिम्मेदार स्टाफ कहां थे?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब दोपहर करीब 2 बजे यह घटना हुई, तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर और जिम्मेदार स्टाफ कहां थे? और मरीजों की जान को इस तरह जोखिम में क्यों डाला जा रहा है? स्थानीय लोग इस मामले की उच्च-स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसी लापरवाही के कारण किसी और मरीज़ की जान न जाए.
स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
इस वीडियो के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर टिप्पणी करने से बचते दिखे. फिर भी वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स और डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. एक टीम बनाई गई है और रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें तुरंत सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी.