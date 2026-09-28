/दिल्ली के युवक से फोन पर बात...फिर फंदे पर लटकी मिलीं फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिस प्रिटी इंडिया 2024 की विजेता थी निधी तिवारी, आखिरी पोस्ट में छलका दर्द

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सिंगरौली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मिस प्रिटी इंडिया 2024 की विजेता 26 वर्षीय निधि तिवारी ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. फेसबुर और इंस्टाग्रामा पर उनके लाखों फॉलोअर्स थे और वह सोशल मीडिया पर काफी फेमस थीं. घटना से पहले निधि ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी. उन्होंने परिजनों से कुछ समय के लिए खुद को अकेला छोड़ने की बात भी कही थी. इसके बाद रविवार को उनका शव घर में फंदे से लटका मिला.
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. फिलहाल पुलिस निधि के फोन की कॉल डिटेल्स और उनरी सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही है, ताकि घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाया जा सके. घटना मोरवा थाना क्षेत्र के भूसा मोड़ की है. रविवार शाम 26 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गईं. परिजन उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. जानकारी के अनुसार शनिवार शाम करीब 7:30 बजे निधि अपने कमरे में थीं. इसी दौरान परिजनों को घटना की जानकारी मिली. बताया जा रहा है कि घटना के समय वह दिल्ली निवासी एक युवक से फोन पर बातचीत कर रही थीं. युवक ने बाद में परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी. मां और बहन कमरे में पहुंचीं और निधि को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
निधि तिवारी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट
निधि के फेसबुक पर 9 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. वह इन प्लेटफॉर्म्स पर म्यूजिक के साथ डांस रील्स बनाती और शेयर करती थीं. उनके फेसबुक प्रोफाइल पर मौत से करीब एक दिन पहले किया गया एक पोस्ट अब चर्चा में है. पोस्ट में उन्होंने लिखा था, “इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया, मैंने खुद से पूरा कर दिया. इसलिए कहा जाता है खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं. खुद में खुद को तलाश करो, किसी और में आखिर कब तक तलाशोगे.” इस पोस्ट के बाद उनकी मौत होने से कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इस पोस्ट का उनकी मौत से कोई सीधा संबंध था या नहीं, यह जांच का विषय है. पुलिस पोस्ट समेत अन्य डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भी जांच कर सकती है. परिजनों के अनुसार निधि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं और स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान रखती थीं. वह विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थीं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी खिताब हासिल करने की बात सामने आई है.
जांच में जुटी पुलिस
मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह के अनुसार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और परिजनों सहित संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है. निधि ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वास्तविक वजह पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
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