/दिल्ली के युवक से फोन पर बात...फिर फंदे पर लटकी मिलीं फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिस प्रिटी इंडिया 2024 की विजेता थी निधी तिवारी, आखिरी पोस्ट में छलका दर्द

निधि तिवारी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

निधि के फेसबुक पर 9 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 7 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे. वह इन प्लेटफॉर्म्स पर म्यूजिक के साथ डांस रील्स बनाती और शेयर करती थीं. उनके फेसबुक प्रोफाइल पर मौत से करीब एक दिन पहले किया गया एक पोस्ट अब चर्चा में है. पोस्ट में उन्होंने लिखा था, “इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया, मैंने खुद से पूरा कर दिया. इसलिए कहा जाता है खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं. खुद में खुद को तलाश करो, किसी और में आखिर कब तक तलाशोगे.” इस पोस्ट के बाद उनकी मौत होने से कई सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इस पोस्ट का उनकी मौत से कोई सीधा संबंध था या नहीं, यह जांच का विषय है. पुलिस पोस्ट समेत अन्य डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भी जांच कर सकती है. परिजनों के अनुसार निधि सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थीं और स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में पहचान रखती थीं. वह विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेती थीं और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी खिताब हासिल करने की बात सामने आई है.