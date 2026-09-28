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दिल्ली के युवक से फोन पर बात...फिर फंदे पर लटकी मिलीं फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिस प्रिटी इंडिया 2024 की विजेता थी निधी तिवारी, आखिरी पोस्ट में छलका दर्द

सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स और मिस प्रिटी इंडिया 2024 का खिताब जीतने वाली सिंगरौली की पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. घटना से पहले निधि ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा की थी.

Written ByAjay DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 28, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 09:25 AM IST
दिल्ली के युवक से फोन पर बात...फिर फंदे पर लटकी मिलीं फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मिस प्रिटी इंडिया 2024 की विजेता थी निधी तिवारी, आखिरी पोस्ट में छलका दर्द

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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