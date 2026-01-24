प्यार में 'हाई-वोल्टेज' ड्रामा, रूठी प्रेमिका टावर पर चढ़ी, सिंगरौली से दिल्ली तक की बिजली सप्लाई 3 घंटे रही बंद

Singrauli High Voltage News-मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में शनिवार शाम एक प्रेमी जोड़े के विवाद ने हाई वोल्टेज ड्रामे का रूप ले लिया. जिले के झारा गांव में चल रहे मेले के दौरान एक थिएटर डांसर अपने प्रेमी ने नाराज होकर 36 हजार केवी के ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गई. इस घटना के बाद हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर दिल्ली जाने वाली बिजली की मुख्य सप्लाई को 3 घंटे तक बंद रखना पड़ा.

झूला नहीं झुलाया तो हुई नाराज

जानकारी के अनुसार, युवती झारा मेले के एक थिएटर में डांसर है और उसका स्थानीय युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है. शनिवार को युवक जब मेले में पहुंचा, तो युवती ने उसके साथ ड्रेगल झूला झूलने की जिद की. प्रेमी ने झूला झूलने से मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस हो गई. प्रेमी गुस्से में वहां से चला गया, जिससे आहत होकर युवती पास ही स्थित ऊंचे बिजली टावर पर चढ़ गई.

दिल्ली की बिजली रोकी

जैसे ही ग्रामीणों ने युवती को टावर पर देखा, मौके पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई. तुरंत सरई थाना पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई. मामला बेहद गंभीर था क्योंकि टावर से एनटीपीसी की 36 हजार केवी की हाई-टेंशन लाइन गुजर रही थी, जो दिल्ली को बिजली सप्लाई करती है. किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए बिजली विभाग ने तत्काल इस लाइन को बंद कर दिया.

3 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने टावर के नीचे से युवती को लगातार समझाने की कोशिश की. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत और मान-मनौव्वल के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया. एसडीएम सरई धर्म मिश्रा ने बताया कि युवती को रेस्क्यू कर लिया गया है और वह पूरी तरह सुरक्षित है. घटना के बाद प्रशासन युवती की काउंसलिंग कर रहा है ताकि उसकी मानसिक स्थिति को समझा जा सके. अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

