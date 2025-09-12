'दिलवाले' की पत्नी ले जाएगा प्रेमी! पत्नी के अवैध संबंध से परेशान हुआ पति, बोला-पत्नी की शादी करवा दो
Singrauli News-सिंगरौली में युवक ने पुलिस से पत्नी की शादी कराने की गुहार लगाई है. युवक का कहना है कि है कि वह अपनी पत्नी से प्रताड़िता है, पत्नी की शादी के लिए उसने थाने में आवेदन दिया है. युवक का कहना है कि पत्नी से उसकी जान को खतरा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 12, 2025, 04:16 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के सिंगरौली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक पत्नी के अफेयर से प्रताड़ित होकर पुलिस के सामने पत्नी की शादी कराने की गुहार लगा दी. युवक ने इसके लिए थाने में आवेदन भी दिया है. पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी का एक युवक से अफेयर चल रहा है. कई बार समझाने के बाद भी दोनों अलग नहीं हो रहे हैं. उसने पुलिस को आवेदन देते हुए गुहार लगाई है कि दोनों की शादी करवा दी जाए. 

पुलिस को दिया आवेदन
यह मामला बैढ़न थाना क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास इलाके का है. पीड़ित पति ने पुलिस को दिए आवेदन में लिखा- पत्नी का उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजेश कुमार वर्मा से अवैध संबंध है. मेरे काम पर जाने के बाद राजेश घर आ जाता है. मैंने कई बार पत्नी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों अलग होने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में मेरी जान को भी खतरा है. मेरी गुहार है कि दोनों की शादी करवा दी जाए.

4 बच्चों की मां का अवैध संबंध
पति ने बताया कि मेरी शादी 2008 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुई थी. एक बेटा और तीन बेटियां हैं. करीब 10 साल पहले पत्नी को लेकर बैढ़न से सिंगरौली आ गया. यहां निजी पावर प्लांट में नौकरी करने लगा. करीब 4 साल पहले पत्नी को राजेश से संबंधों के बारे में पता चला. मैंने उसे समझाया लेकिन वह नहीं मानी. जब मैंने खुलकर पत्नी की हरकतों का विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो जाती. मुझे और बच्चों को जान से मारने की धमकी देती. मैं थाने में पहले भी आवेदन दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. 

बेटे के साथ प्रेमी ने की मारपीट
पीड़ित पति ने कहा कि गुरुवार को राजेश पत्नी से मिलने सिंगरौली आ पहुंचा. बेटे ने आपत्ति जताई तो उसके साथ राजेश ने मारपीट की. इसके बाद पत्नी और राजेश घर से निकल गए. बेटे ने मुझे फोन किया, मैं तुरंत घर पहुंचा. बेटे को साथ लिया और घर से निकले. थोड़ा आगे जाने पर पत्नी राजेश के साथ मिली. जब दोनों को रोका तो मारपीट करने लगी. बैढ़न थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने कहा- पति ने थाने में आवेदन दिया है. पत्नी और प्रेमी दोनों ही बालिग हैं, इसलिए जांच के बाद जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी, वह की जाएगी.

