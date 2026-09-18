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बंदूक लहराते हुए ज्वेलरी शॉप में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, मालिक पर किया हमला...कर्मचारी को मारी गोली, लाखों का सोना और 2.5 लाख कैश लेकर फरार

सिंगरौली में कंचन ज्वेलर्स में दिनदगाड़े हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया. बाइक से पहुंचे बदमाशों ने फायरिंग के बाद दुकान में घुसकर करीब 500 ग्राम सोने के जेवरात और 2.5 लाख रुपए नकद लूटकर फरार हो गए.

Written ByAjay DubeyEdited ByPooja
Published: Sep 18, 2026, 09:45 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:45 AM IST
बंदूक लहराते हुए ज्वेलरी शॉप में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, मालिक पर किया हमला...कर्मचारी को मारी गोली, लाखों का सोना और 2.5 लाख कैश लेकर फरार

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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