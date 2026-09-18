/बंदूक लहराते हुए ज्वेलरी शॉप में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, मालिक पर किया हमला...कर्मचारी को मारी गोली, लाखों का सोना और 2.5 लाख कैश लेकर फरार

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मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दिनदहाड़े 4 नकाबपोश बदमाशों ने जयंत चौकी क्षेत्र के जयंत मार्केट स्थित कंचन ज्वेलर्स में बंदूक के नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो बाइक पर सवार 6 बदमाश बंदूक लहराते हुए पहुंचे. दुकान में घुसने से पहले रास्ते में फायरिंग की और इसके बाद ज्वेलरी शॉप में दाखिल होकर लूट शुरू कर दी. वही दो बदमाश ज्वेलरी शॉप के बाहर डकैती के दौरान पहरा दे रहे थे. बदमाश करीब 500 ग्राम सोने के जेवरात और ढाई लाख रुपये नगद बैग में भरकर फरार हो गए.
वारदात के दौरान बदमाशों ने दुकान मालिक कमलेश सोनी के सिर पर बंदूक के बट से हमला किया, जिससे उन्हें चोट आई. वहीं दुकान में काम करने वाले एक कर्मचारी पर बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट लगी और वह लहूलुहान हो गया. गोली और बदमाशों की दहशत से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. मालिक और स्टाफ की पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक चारों बदमाश फरार हो चुके थे.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जानकारी में करीब 500 ग्राम सोना और ढाई लाख रुपये नकदी लूटे जाने की बात सामने आई है. सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगी होने के कारण पुलिस ने दोनों राज्यों की ओर जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी और चेकिंग शुरू कर दी है. एसपी के मुताबिक वारदात के समय जयंत, नवानगर और विंध्यनगर थाना क्षेत्र की पुलिस अलग-अलग कार्रवाई में गई हुई थी, जिसके चलते मौके पर पहुंचने में कुछ देरी हुई.
कर्मचारी का अस्पताल में इलाज जारी
पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. वहीं जिले में पहले महाराष्ट्र बैंक की बड़ी डकैती और बरगवां की ज्वेलरी दुकान में चोरी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनकी जांच जारी है. ऐसे में कंचन ज्वेलर्स की दिनदहाड़े लूट ने पुलिस के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी है. घायल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
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