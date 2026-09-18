/बंदूक लहराते हुए ज्वेलरी शॉप में घुसे 6 नकाबपोश बदमाश, मालिक पर किया हमला...कर्मचारी को मारी गोली, लाखों का सोना और 2.5 लाख कैश लेकर फरार

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जानकारी में करीब 500 ग्राम सोना और ढाई लाख रुपये नकदी लूटे जाने की बात सामने आई है. सिंगरौली की सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लगी होने के कारण पुलिस ने दोनों राज्यों की ओर जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी और चेकिंग शुरू कर दी है. एसपी के मुताबिक वारदात के समय जयंत, नवानगर और विंध्यनगर थाना क्षेत्र की पुलिस अलग-अलग कार्रवाई में गई हुई थी, जिसके चलते मौके पर पहुंचने में कुछ देरी हुई.