56 लाख की चोरी, FIR में 6 लाख का जिक्र... पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, जांच के निर्देश

Singrauli Theft News-मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्थुआ में सर्राफा व्यापारी सुनील कुमार सोनी की दुकान में हुई बड़ी चोरी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द खुलासा करने की मांग की है.सुनील सोनी का दावा है कि उनकी दुकान से करीब 56 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी हुए थे. उनका कहना है कि उन्होंने करीब 36 लाख रुपये के जेवरात के जीएसटी दस्तावेज भी चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी को उपलब्ध कराए थे. इसके बावजूद, उनके अनुसार, एफआईआर में केवल 6 लाख रुपये की चोरी दर्ज की गई. पीड़ित का कहना है कि जब उनका बयान दर्ज किया गया था, तब उन्होंने 36 लाख रुपये के जेवरात का उल्लेख कराया था.