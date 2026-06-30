56 लाख की चोरी, FIR में 6 लाख का जिक्र... पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, जांच के निर्देश

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Singrauli Theft News-मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम कर्थुआ में सर्राफा व्यापारी सुनील कुमार सोनी की दुकान में हुई बड़ी चोरी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द खुलासा करने की मांग की है.सुनील सोनी का दावा है कि उनकी दुकान से करीब 56 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात चोरी हुए थे. उनका कहना है कि उन्होंने करीब 36 लाख रुपये के जेवरात के जीएसटी दस्तावेज भी चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी को उपलब्ध कराए थे. इसके बावजूद, उनके अनुसार, एफआईआर में केवल 6 लाख रुपये की चोरी दर्ज की गई. पीड़ित का कहना है कि जब उनका बयान दर्ज किया गया था, तब उन्होंने 36 लाख रुपये के जेवरात का उल्लेख कराया था.
दुकान में हुई थी चोरी
सुनील कुमार सोनी के अनुसार, घटना 16 दिसंबर 2025 की रात हुई थी, जब चोर दुकान का शटर तोड़कर जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए. इस संबंध में 17 दिसंबर 2025 को चितरंगी थाने में मामला दर्ज कराया गया. उनका आरोप है कि घटना के छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.
पुलिस ने नहीं की कार्रवाई
उन्होंने यह भी कहा कि अब तक किसी संदिग्ध से प्रभावी पूछताछ होने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई. पीड़ित के मुताबिक, वह 15 से 16 बार एसपी कार्यालय और कई बार चितरंगी थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार केवल कार्रवाई का आश्वासन ही मिला. पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है.
एसपी ने दिए जांच के निर्देश
वहीं, इस मामले में पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. ने कहा कि आवेदक की शिकायत के आधार पर चितरंगी थाने में प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है. उन्होंने बताया कि मामले की प्रगति को लेकर संबंधित एसडीओपी से भी चर्चा की गई है और जांच में तेजी लाते हुए जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. अब इस बहुचर्चित चोरी के मामले में सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि चोरी गई संपत्ति की वास्तविक कीमत कितनी थी और मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है.
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