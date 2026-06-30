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56 लाख की चोरी, FIR में 6 लाख का जिक्र... पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, जांच के निर्देश

Singrauli News-सिंगरौली में सर्राफा व्यापारी की दुकान से 56 लाख रुपए की चोीर के मामले में 6 महीने के बाद भी कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है. व्यापारी ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है. वहीं एसपी ने जांच में तेजी लाकर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

Written ByAjay DubeyEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 30, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 04:03 PM IST
56 लाख की चोरी, FIR में 6 लाख का जिक्र... पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार, जांच के निर्देश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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