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मरीजों की जिंदगी बचाने वाली दवाएं छत पर क्यों मिली? सिंगरौली में एक्सपायरी स्टॉक ने खोली पोल

Singrauli Hospital News: सिंगरौली के खुटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2024, 2025 और 2026 में एक्सपायर हुई दवाएं छत और सीढ़ियों के आसपास पड़ी मिलीं. सरकारी पैसे से खरीदी गई दवाओं के मरीजों तक पहुंचने से पहले एक्सपायर होने पर स्टॉक निगरानी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे हैं.

Written ByAjay DubeyEdited ByManish kushawah
Published: Sep 11, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:09 PM IST
मरीजों की जिंदगी बचाने वाली दवाएं छत पर क्यों मिली? सिंगरौली में एक्सपायरी स्टॉक ने खोली पोल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Ajay Dubey

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अजय दुबे सिंगरौली से रिपोर्टर हैं.

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