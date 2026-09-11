मरीजों की जिंदगी बचाने वाली दवाएं छत पर क्यों मिली? सिंगरौली में एक्सपायरी स्टॉक ने खोली पोल

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Singrauli News: सिंगरौली में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए सरकारी पैसे से खरीदी गई दवाएं अगर मरीजों तक पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो जाएं, तो सवाल उठना लाजिमी है. सिंगरौली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटार में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की गई तो अस्पताल की छत और सीढ़ियों के आसपास बड़ी मात्रा में दवाओं के कार्टून, पैकेट और बोरियां पड़ी मिलीं. कई दवाओं के पैकेट पर एक्सपायरी डेट साफ दिखाई दे रही है. इनमें टैबलेट, एंटीबायोटिक, पेनकिलर, ORS और ग्लूकोज समेत कई तरह की दवाएं होने की जानकारी सामने आई है. 2024, 2025 और 2026 में एक्सपायर हुई दवाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. यानी मामला सिर्फ एक-दो दिन पुराना नहीं दिखता, बल्कि लंबे समय से दवा स्टॉक की निगरानी पर सवाल खड़ा करता है.
मामला इसलिए गंभीर है, क्योंकि ये दवाएं मरीजों के इलाज के लिए सरकारी पैसे से खरीदी जाती हैं. खुटार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर सीढ़ियों के किनारे 2024, 2025 और 2026 में एक्सपायर हुई दवाओं का स्टॉक भी मौजूद है. सवाल है कि दवाओं का इतना बड़ा स्टॉक समय रहते मरीजों के उपयोग में क्यों नहीं आया? हर दवा का बैच नंबर, मात्रा और एक्सपायरी दर्ज की जाती है. ऐसे में स्टॉक की नियमित निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है.
दवाएं क्यों नहीं दिखाई दीं
इस मामले पर सीएमएचओ पुष्पराज सिंह का कहना है कि अस्पताल परिसर में इतनी बड़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाएं हो ही नहीं सकतीं, क्योंकि इतना स्टॉक रखने के लिए जगह ही नहीं है. हालांकि, तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने बीएमओ से बात कर दवाओं के निस्तारण की बात कही है. लेकिन सवाल यह है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की ओर से नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही थी, तो एक्सपायर हो चुकी इतनी बड़ी मात्रा में दवाएं पहले क्यों नहीं दिखाई दीं? तस्वीरें सामने आने के बाद ही निस्तारण की बात क्यों हो रही है.
कितनी दवाएं खरीदी गईं
यहां सवाल सिर्फ दवाओं के पड़े रहने का नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था का है. कितनी दवाएं खरीदी गईं, कितनी मरीजों को दी गईं, कितनी दवाएं एक्सपायर हुईं और एक्सपायरी से पहले उनके उपयोग या स्टॉक प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए. इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है. अगर जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए.
रिकॉर्ड की जांच की मांग
अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है. सिर्फ एक्सपायर दवाओं को हटाकर मामला खत्म करने के बजाय पूरे स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि सरकारी पैसे से खरीदी गई दवाएं मरीजों तक पहुंचने से पहले ही एक्सपायर क्यों हुईं. आखिर जिस दवा को मरीज की जिंदगी बचानी थी, वह अस्पताल की छत और सीढ़ियों तक कैसे पहुंच गई? इस सवाल का जवाब सिस्टम को देना होगा.
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