मरीजों की जिंदगी बचाने वाली दवाएं छत पर क्यों मिली? सिंगरौली में एक्सपायरी स्टॉक ने खोली पोल

Singrauli News: सिंगरौली में मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए सरकारी पैसे से खरीदी गई दवाएं अगर मरीजों तक पहुंचने से पहले ही एक्सपायर हो जाएं, तो सवाल उठना लाजिमी है. सिंगरौली जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटार में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर पड़ताल की गई तो अस्पताल की छत और सीढ़ियों के आसपास बड़ी मात्रा में दवाओं के कार्टून, पैकेट और बोरियां पड़ी मिलीं. कई दवाओं के पैकेट पर एक्सपायरी डेट साफ दिखाई दे रही है. इनमें टैबलेट, एंटीबायोटिक, पेनकिलर, ORS और ग्लूकोज समेत कई तरह की दवाएं होने की जानकारी सामने आई है. 2024, 2025 और 2026 में एक्सपायर हुई दवाओं को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. यानी मामला सिर्फ एक-दो दिन पुराना नहीं दिखता, बल्कि लंबे समय से दवा स्टॉक की निगरानी पर सवाल खड़ा करता है.