अब MBBS के लिए नहीं जाना पढ़ेगा दूसरे राज्य, इस मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर शुरू हुई पढ़ाई; हरियाणा-राजस्थान के छात्रों ने लिया एडमिशन
अब MBBS के लिए नहीं जाना पढ़ेगा दूसरे राज्य, इस मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर शुरू हुई पढ़ाई; हरियाणा-राजस्थान के छात्रों ने लिया एडमिशन

MP News: सिंगरौली जिले में लंबे इंतजार के बाद मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई आधिकारिक रूप से शुरू की गई है. हाल  ही में कॉलेज का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने किया था.

 

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 09:27 PM IST
singrauli news
singrauli news

MBBS in Singrauli Medical College: अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए सिंगरौली के छात्र-छात्राओं को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा . सिंगरौली के विद्यार्थी अपने ही शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं. लंबे इंतज़ार के बाद सिंगरौली में आधिकारिक रूप से कुल 50 सीटों पर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की गई है. पहले ही दिन तीन राज्यों से 5 छात्रों ने एडमिशन लिया है. 

सिंगरौली का सपना हुआ साकार
कई समय से सिंगरौली में एमबीबीएस की पढ़ाई पर सवाल उठ रहे थे. अपने शहर में मेडिकल कॉलेज की कमी से कई छात्र दूसरे राज्यों से अपनी पढ़ाई पूरी करते थे. हालांकि ऐसे परिस्थिति पर विराम लगाते हुए यहां वर्तमान में 50 सीट पर एमबीबीएस कोर्स की शुरूआत की गई है. हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कॉलेज का उद्घाटन भी किया था. 

तीन राज्यों से छात्रों का एडमिशन
सिंगरौली मेडिकल कॉलेज में आज से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है. पहले दिन पहले बैच में तीन राज्य के छात्रों ने अपना दाखिला करवाया है. इस दौरान हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आए छात्रों को माला पहनाकर स्वागत किया गया है. कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने बताया कि कॉलेज की कुल 100 सीटों में से 50 सीटों की स्वीकृति मिली है और धीरे-धीरे पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई शुरू होगी.

स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा
सिंगरौली में एमबीबीएस की शुरूआत से यहां देश के अलग-अलग कोने से छात्र पढ़ने आएंगे. साफ है कि सिंगरौली मेडिकल कॉलेज की ये शुरुआत न केवल शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी बल्कि आने वाले समय में जिले के स्वास्थ्य ढांचे को भी नई दिशा मिलेगी. वहीं कलेक्टर ने भी भरोसा जाताया है कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह से सुव्यवस्थित किया जाएगा जिससे आने वाले छात्रों को इसका पूरा  लाभ मिले. रिपोर्ट: अजय दुबे

